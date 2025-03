El detingut pel crim de Vilanova de la Barca és un gihadista que va planejar un atemptat

El detingut per l’assassinat de Ramon Rossell, un pagès de Vilanova de la Barca mort el gener del 2024, i de dos agricultors més de Navarra és un gihadista que va planejar atemptar amb un camió, segons les estimacions de la policia, que va haver de disparar-li amb una pistola Taser per reduir-lo i detenir-lo dimarts, com va avançar SEGRE .

Allal El Mourabit Ahmmar . Aquest és el nom del presumpte autor de l’assassinat de Ramon Rossell, un pagès de 84 anys de Vilanova de la Barca que va morir el 5 de gener de l’any passat després de ser brutalment agredit amb les seues tisores de podar quan treballava a la seua finca, i de dos pagesos més a Navarra a finals del 2023. El suposat assassí en sèrie va ser detingut dimarts a Besiers, a França, com va avançar SEGRE ahir.

Es tracta d’un home de 54 anys de nacionalitat espanyola i origen marroquí que havia estat condemnat per gihadisme i que unes setmanes abans del primer crim –el 23 de novembre a Tudela, a Navarra– es va arrancar un braçalet de control telemàtic –residia a Vitòria i la seua família en va denunciar la desaparició– quan complia condemna per delictes relacionats amb el terrorisme gihadista. De fet, se sospita que hauria planejat un atemptat com el de Niça a Pamplona en els Sanfermines del 2019 (més informació a la pàgina 4).

Amb el seu arrest es culmina una laboriosa investigació duta a terme pels Mossos d’Esquadra de l’Àrea d’Investigació Criminal de Ponent (AIC), la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que van crear un Equip Conjunt d’Investigació (ECI), facilitant l’intercanvi d’informació rellevant entre els tres cossos. La satisfacció era evident ahir entre els investigadors després de mesos de treball i transcendir l’arrest.

De fet, feia mesos que havien aconseguit identificar-lo però faltava que fos localitzat després que la tarda del 5 de gener de l’any passat fugís a França, travessant la frontera per Andorra, amb l’Opel Astra que havia robat al veí de Vilanova de la Barca.

La minuciosa tasca criminalística portada als diferents escenaris on es van produir els assassinats va permetre obtenir un perfil genètic –ADN– que era present en tots i, per tant, relacionar els tres homicidis amb un mateix home, fins llavors desconegut per als investigadors. Finalment, van poder identificar-lo i obtenir-ne la imatge. El següent pas va ser que el jutjat instructor emetés una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) davant de l’alta probabilitat que pogués haver-se amagat a França.

Paral·lelament, es va sol·licitar col·laboració urgent –atesa la seua perillositat– de la policia francesa perquè el localitzés i el detingués.

La policia municipal de Besiers l’hauria vist a la localitat, d’uns 70.000 habitants al nord de Narbona i a la regió d’Occitània, i s’hauria establert una vigilància discreta, que va finalitzar dimarts passat amb la seua detenció, com va avançar SEGRE ahir.

Dos policies van resultar ferits –un va haver d’utilitzar una pistola elèctrica–. Ahir també si van fer públiques les imatges i un vídeo de l’arrest. La investigació es manté sota secret de sumari i és dirigida pel jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Tudela (Navarra) –al cometre’s el primer crim allà– i el jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida. Ara falta per conèixer quan serà extradit i si passa a disposició a Navarra o a Ponent.

Víctimes grans

Val a recordar que el primer crim es va produir el 23 de novembre del 2023 a Tudela, a Navarra. Pedro Oyón, un pagès de 68 anys, va ser trobat mort en un oliverar amb nombroses ganivetades al cos. L’home estava jubilat. Menys d’un mes després, el 21 de desembre del 2023, José Luis Aguado, de 80 anys i pagès de Ribaforada (Navarra), era trobat sense vida al seu hort. Li van robar el cotxe, un Opel Astra de color roig. Deu dies després, el 31 de desembre, la Guàrdia Urbana de Lleida va localitzar aquest vehicle a la partida de Grenyana, com va avançar SEGRE.

De fet, aquesta troballa va ser clau per poder vincular, a posteriori, els dos casos de Navarra amb el de Lleida. Cinc dies després –en plena vigília de Reis i en un dia plujós– es va cometre l’assassinat a Vilanova de la Barca. L’homicida també va robar el cotxe a la víctima, un altre Opel Astra. El suposat assassí va fugir a França després de passar per Andorra, que va creuar en uns 56 minuts. De fet, les càmeres el situen cap a les 12.59 hores a la frontera de la duana de la Farga de Moles i cap a les 13.55 hores a la frontera de Pas de la Casa, quan encara no s’havia descobert l’agressió. Els Mossos no van ser alertats fins a les 14.00 hores. A Ponts s’havia saltat un control.

El modus operandi de l’assassí sempre era el mateix: atacava de manera molt violenta les víctimes en horts i camps i, en els dos últims casos, tot apunta que era per robar-los el cotxe. Investigadors dels Mossos van insistir a vincular els tres crims. Tots tenien característiques similars i responien a un mateix patró. El sospitós semblava moure’s a peu per entorns rurals i dormia a la intempèrie o en llocs abandonats i no va dubtar a matar les seues víctimes amb una arma tipus matxet o similar –tisores de podar a Ponent–. Un any i gairebé tres mesos després s’ha aconseguit resoldre un dels casos més atroços de la recent crònica negra.