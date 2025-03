Allal El Mourabit, desafiador i amb al·lusions a Villarejo

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Quan va ser jutjat el 2018 per l’Audiència Nacional, Allal El Mourabit, el presumpte assassí de Vilanova de la Barca , la seua actitud va ser desafiadora. Va recordar als jutges els àudios entre la llavors ministra de Justícia, Dolores Delgado, i el comissari Villarejo en els quals ella deia que magistrats d’aquest tribunal van mantenir relacions amb menors en un viatge a Colòmbia. Segons el tribunal, l’acusat només va respondre amb evasives i ironies a les preguntes que li van ser formulades per la Fiscalia. De fet va dir que havia viatjat com a turista a la zona, al·ludint a respostes que havia ofert el comissari Villarejo en els seus desplaçaments a altres països.

En aquest judici, la Fiscalia va demanar gairebé 10 anys de presó per a ell per adoctrinar i traslladar-se a zona terrorista per combatre amb el Daesh, acusació a què ell va respondre afirmant que s’havia desplaçat “per turisme” per visitar un professor amb qui va aprendre turc a través de YouTube.

Finalment, l’Audiència el va condemnar a tres anys i un dia de presó per enaltiment i trasllat a territori terrorista en grau de temptativa, pena de què es va descomptar el temps que va passar en presó preventiva. Durant el seu pas per la presó, el detingut va mantenir la seua adhesió als postulats terroristes, segons el ministeri de l’Interior.

En aquell temps, va contribuir activament a fer-ne difusió. En la sentència es recorda també frases que havia publicat i compartit l’acusat en xarxes socials, en les quals deia: “Sí, el terrorisme a l’enemic és el deure de tot musulmà...” “Oh, germans, la millor publicació és el vídeo on degollar els enemics de l’Islam”, i va compartir fotos d’assassinats o d’un xeic armat.

La segona ocasió que es va asseure al banc va ser el 2020, acusat d’haver continuat utilitzant les xarxes socials per difondre propaganda gihadista. Aquest segon judici es va saldar amb la seua expulsió de la sala a l’enfrontar-se a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, quan feia ús del seu dret a l’última paraula. “No estan jutjant una activitat delictiva, estan jutjant la meua religió”, va argumentar el gihadista.