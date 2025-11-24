CERTAMEN
La caiguda del preu de l’oli impulsa vendes i Arbeca preveu doblar la producció enguany
La Cooperativa Arbequina calcula superar els 300.000 litres, amb uns 10.000 de venuts durant la fira de Santa Caterina. Més de 350 comensals en el tradicional esmorzar i visitants constants
Les terres de Lleida han viscut un excepcional cap de setmana de tradició oleícola, amb les fires d’oli a Arbeca i Maials que han destacat per l’alta participació i unes vendes molt positives. A Arbeca, l’esdeveniment va començar divendres amb activitats com un berenar popular i obres de teatre, que van continuar dissabte amb degustacions d’olis locals, un vermut popular i festa nocturna.
La jornada d’ahir, en el marc de la fira de Santa Caterina, va arrancar amb el tradicional esmorzar, que va comptar amb més de 350 comensals, superant xifres d’edicions anteriors, segons els organitzadors. El bon temps va afavorir la constant afluència de visitants durant tot el cap de setmana, que van disfrutar d’un variat programa d’activitats.
L’alcalde d’Arbeca, Francesc Rosset, va destacar l’àmplia participació de productors locals i productes de proximitat, amb aproximadament 85 parades al tradicional mercat de la fira.
Una de les atraccions va ser la desfilada de tractors antics pels carrers del poble, juntament amb espectacles de danses populars a càrrec de l’Esbart Dansaire d’Arbeca i els grallers de la Revolta. La companyia La Cremallera Teatre va sorprendre amb l’espectacle familiar Explosive! i el concurs de menjar olives arbequines va afegir diversió a l’esdeveniment.
Augment de vendes
Sergi Millán, director de la Cooperativa Arbequina, va informar que la facturació estimada en aquests dos dies s’acosta a entre 60.000 i 70.000 euros, amb prop de 10.000 litres d’oli venuts. Aquest augment en les vendes es deu, en part, al descens del preu de la garrafa d’oli, que va passar de 48 a 37,5 euros, motivat per un repunt en la producció anual que podria arribar a superar els 300.000 litres, davant dels 160.000 litres de la campanya anterior, amb un rendiment proper al 20 per cent, gairebé cinc punts més que l’any passat.
A més, des del setembre van començar a comercialitzar la malta produïda a la seua nova malteria, amb un conveni firmat amb La Vella Caravana, la producció de la qual genera bones expectatives.
La festa es va acabar amb un concert i ball al ritme de l’Orquestra Mediterrània, clausurant un cap de setmana dedicat a celebrar la qualitat i la tradició de l’oli arbequí a la comarca.
Maials rep 16.000 visitants i ven 13.000 litres
La 28a edició de la Fira de l’Oli Verd de Maials va tancar ahir diumenge amb un balanç molt positiu al rebre al voltant de 16.000 visitants i vendre més de 13.000 litres d’oli, segons les dades preliminars a falta del tancament oficial. L’alcalde, David Masot, i Francesc Teixidó, president de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, van valorar molt positivament les dos jornades.
Diumenge va començar amb el tradicional esmorzar a la cooperativa, i els assistents van poder realitzar una ruta cultural per l’església de l’Assumpció i disfrutar de la presentació de la revista Horitzons. Durant l’acte, Antoni Gelonch va ser investit com Amic de l’Oli 2025, rebent un reconeixement com a ambaixador de l’oli de Maials.També es van programar tallers de tast guiat, i la clausura va comptar amb la presència de Joan Gòdia, director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat.Així mateix, la fira va reunir un centenar d’expositors i va oferir activitats complementàries com ara concerts, demostracions d’oficis artesanals i visites culturals, consolidant-se com un aparador de la tradició oleícola i la cultura local.