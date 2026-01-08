Quatre lleidatans inicien la volta al món en creuer: 46 destinacions i 33 països
Van embarcar ahir a Barcelona en una travessia de gairebé cinc mesos || El vaixell d’MSC recorrerà 46 destinacions de 33 països
Quatre lleidatans van iniciar ahir una experiència que segurament els marcarà per a tota la vida: fer la volta al món en quatre mesos. I és que aquests quatre lleidatans formen part del grup de 258 persones que ahir es van embarcar al creuer MSC Magnifica a Barcelona, amb el qual visitaran 46 destinacions de 33 països de tot el món fins al 5 de maig, dins de l’itinerari denominat MSC World Cruise 2026.
A més del quartet lleidatà, també es van embarcar 4 tarragonins, 6 gironins i 71 barcelonins, amb la qual cosa Catalunya lidera la participació espanyola en aquest creuer, que fa la volta al món una vegada a l’any.
El creuer començarà navegant pel Mediterrani per, posteriorment, creuar l’Atlàntic cap a Madeira i el Carib, on pararà a Barbados, Granada, Bonaire i Curaçao. D’allà es dirigirà a Colòmbia i el Canal de Panamà per continuar per Costa Rica, Nicaragua, Guatemala i Mèxic fins a San Diego i San Francisco.
L’itinerari seguirà per Hawaii, Tahití, Samoa i Fiji per després anar a Nova Zelanda i Austràlia. Després d’Oceania, serà el torn d’Àsia amb visites a Manila, Okinawa, Tòquio, Busan, Shanghai i Hong Kong. Després passarà pel Vietnam, Singapur i Malàisia de camí a l’oceà Índic.
Allà pararà a les Seychelles, Maurici i l’illa de Reunió i després farà escala a Sud-àfrica i Namíbia. El tram final el farà visitant Cap Verd i tornarà al Mediterrani.