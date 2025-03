Detingut a França pel crim de Vilanova de la Barca i per dos assassinats més

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La brigada anticrim (BAC) de la policia francesa va detenir aquest dimarts un home com a presumpte autor de l’assassinat de Ramon Rossell , un pagès de 84 anys de Vilanova de la Barca que va morir el 5 de gener de l’any passat després de ser brutalment agredit amb les seues tisores de podar quan treballava a la seua finca, i d’uns altres dos pagesos a Navarra.

Allal El Mourabit: un gihadista fugit

Es tracta d'Allal El Mourabit, gihadista de 54 anys d’origen marroquí amb nacionalitat espanyola, un individu que va ser empresonat el 2016 després de la seua detenció a Irun, al País Basc, en un cas relacionat amb el terrorisme islamista. En aquell moment, era sospitós de planejar un atemptat amb camió, similar al comès a Niça el juliol de 2016. El sospitós es trobava en llibertat vigilada després de complir condemna per terrorisme i va aconseguir escapar-se en desprendre’s del seu braçalet telemàtic setmanes abans de cometre el primer crim.

El crim de Vilanova de la Barca es va produir el 5 de gener del 2024Segre

El detingut, que residia a Vitòria-Gasteiz sota control telemàtic, es va desfer del dispositiu el passat 27 de setembre de 2023, moment en què les autoritats de Vigilància Penitenciària van rebre l’alerta de manipulació. Després de la seua desaparició, va iniciar una violenta fugida que va culminar amb l’assassinat dels tres agricultors, deixant al seu domicili el telèfon mòbil, documentació i targetes bancàries.

La mateixa família d’El Mourabit va acudir a dependències policials per denunciar la seua desaparició en circumstàncies que van considerar sospitoses, ja que va marxar sense emportar-se documents personals essencials.

Les forces de seguretat van arrestar per primera vegada Allal El Mourabit el 2016 a Irun (Guipúscoa), després de l’atemptat gihadista de Niça on van morir 86 persones. En aquell moment, el detingut estava establert a Pamplona, treballava com a camioner i es dedicava a difondre propaganda gihadista a través de les seues xarxes socials.

A començaments d’any, la policia judicial francesa va publicar una ordre de recerca acompanyada d’una fotografia que suggeria que el fugitiu s’amagava a la regió. Al gener, agents de la policia municipal de Besiers l’haurien vist i s’hauria establert una vigilància discreta, que va finalitzar ahir. El primer crim a Espanya es va produir el 23 de novembre del 2023 a Tudela, a Navarra. Pedro Oyón, un pagès de 68 anys, va ser trobat mort en un oliverar amb nombroses ganivetades al cos. Estava jubilat. Menys d’un mes després, el 21 de desembre del 2023, José Luis Aguado, de 80 anys i pagès de Ribaforada (Navarra), era trobat sense vida al seu hort. Li van robar el cotxe, un Opel Astra de color roig.

Deu dies després, el 31 de desembre, la Guàrdia Urbana de Lleida va localitzar aquest vehicle a la partida de Grenyana, com va avançar SEGRE. Cinc dies després es va cometre l’assassinat a Vilanova de la Barca.

L’homicida també va robar el cotxe a la víctima, curiosament un altre Opel Astra. L’assassí va fugir a França després de creuar Andorra. Al ser arrestat, va ser posat a disposició de l’autoritat judicial en espera de la seua deportació a Espanya, que s’espera que tingui lloc ràpidament