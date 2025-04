L’acusat d’assassinar pagesos, lliure al gener al faltar una ordre

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La Policia Municipal de Besiers, a França, va identificar el gener passat, gràcies a càmeres de videovigilància, Allal El Mourabit Ahmmar, el presumpte assassí d’un agricultor de Vilanova de la Barca i uns altres dos pagesos a Navarra. Tanmateix, no va poder arrestar-lo perquè en aquell moment no existia cap ordre emesa per la justícia espanyola, ja que la jutge que l’havia de dictar va tardar més de dos mesos a fer-ho, com va avançar SEGRE. Així ho va explicar la policia judicial de Montpeller al Tribunal d’Apel·lació d’aquesta localitat, que ha de decidir sobre l’extradició a Espanya de l’investigat, va informar Midi Libre. Malgrat això, aquesta identificació va activar els mecanismes judicials i policials per arrestar-lo dos mesos després. El presumpte assassí va comparèixer dimarts passat davant del tribunal, on va assegurar que “em nego rotundament a entregar-me a Espanya, perquè allà no hi ha justícia” i “no sé què hi tinc a veure jo amb aquests fets”, segons va informar el rotatiu francès. El tribunal podria pronunciar-se aviat sobre la seua extradició. Presumiblement accedirà a traslladar-lo. Val a recordar que un jutjat de Tudela (Navarra) va dictar el 21 de març l’ordre de detenció europea. El Mourabi va ser arrestat quatre dies després, com va avançar SEGRE. El jutjat de Navarra investiga els dos homicidis a la comunitat foral mentre que un de Lleida instrueix el cas de l’assassinat de Ramon Rossell, el veí de Vilanova de la Barca.

El sospitós ha estat més d’un any i mig escapat de la justícia. De fet, fins i tot abans que es cometessin els tres crims. El setembre del 2023, quan residia a Vitòria, es va arrancar el braçalet de control quan estava en llibertat vigilada per delictes relacionats amb el terrorisme gihadista, segons El Confidencial. Va incórrer en un delicte de trencament de llei. La seua família va denunciar-ne la desaparició. Tanmateix, una jutge de Vitòria no va dictar una ordre de recerca i captura fins al 23 de novembre –curiosament el mateix dia que hi va haver el primer assassinat a Navarra–. Cal recordar que l’ADN de l’arrestat ha estat trobat a l’escenari dels tres crims en una investigació dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.