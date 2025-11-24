La Seu d'Urgell impulsa més de 100 habitatges de promoció pública i la residència de la gent gran
L'ajuntament els construirà a l'Horta del Valira i ha cedit a la Generalitat un terreny de més de 6.000 metres quadrats per fer-hi la residència
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha posat en marxa un ambiciós projecte per a la construcció de més d'un centenar d'habitatges de promoció pública a l'Horta del Valira, una de les zones d'expansió de la ciutat. Segons ha transcendit, aquests habitatges es desenvoluparan durant els propers dos anys mitjançant un conveni amb la Generalitat de Catalunya, que contempla la cessió de solars ubicats davant d'edificis ja existents prop de l'Institut La Valira. La majoria dels pisos es destinaran al lloguer assequible amb un 30% reservat per a joves. Paral·lelament, es cedirà un terreny de 6.500 metres quadrats al Departament de Drets Socials per construir una nova residència per a la gent gran, situada a prop de les instal·lacions d'INEFC Pirineus.
El ple municipal que se celebrarà aquest dilluns a la nit s'espera que aprovi les cessions d'aquests solars. Des del consistori han subratllat que aquesta iniciativa representa la major actuació en habitatge assequible mai realitzada a la ciutat, trencant amb més de dues dècades sense promocions públiques d'aquesta envergadura. El conveni estableix un dret de superfície mitjançant el qual el Govern català convocarà un concurs perquè una empresa construeixi i gestioni els habitatges durant els propers 75 anys. Per poder accedir-hi, els interessats hauran d'acreditar un empadronament mínim de tres anys a la capital alturgellenca.
Una resposta a la crisi d'habitatge
L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha manifestat que aquesta iniciativa contribuirà a alleujar la pressió en el mercat immobiliari local. "Patim una crisi molt important en el mercat del lloguer i la compra de pisos", ha reconegut Barrera, explicant que precisament per aquest motiu van treballar per incorporar-se al Pla 50.000 habitatges de la Generalitat de Catalunya. Aquesta actuació estratègica busca oferir solucions reals a les dificultats d'accés a l'habitatge que experimenta la població local, especialment els joves i les famílies amb recursos limitats.
Nova residència amb 90 places i pisos assistits
Pel que fa a la residència per a la gent gran, l'alcalde ha detallat que el projecte executiu estarà finalitzat abans que acabi el 2025. La previsió és licitar les obres durant el 2026, amb l'objectiu d'iniciar els treballs a la tardor d'aquest mateix any. L'equipament comptarà amb 90 places de residència distribuïdes en cinc unitats de convivència de 18 persones cadascuna. El complex es completarà amb 12 pisos assistits i 40 places de centre de dia, amb la intenció que tot el conjunt entri en funcionament l'any 2028. Aquest nou centre representarà una millora substancial en l'atenció a la gent gran de la comarca, oferint diversos nivells d'assistència adaptats a les necessitats de cada usuari.