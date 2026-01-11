METEOROLOGIA
La tempesta Goretti descarrega un metre de neu i dificulta la circulació en 15 carreteres del Pirineu lleidatà
Trànsit tanca la Bonaigua per risc d’allaus i plaques de gel obliguen a fer servir cadenes per circular pel Pallars, la Ribagorça i Aran. El Pirineu de Lleida registra les temperatures més baixes de tot l’Estat
La tempesta Goretti va descarregar amb força ahir al Pirineu de Lleida, on va deixar gruixos de més d’un metre de neu, va complicar la circulació en quinze carreteres del Pirineu i va obligar Trànsit a tancar el port de la Bonaigua, entre els quilòmetres 37 i 56 de la C-28, a Naut Aran, des de divendres per risc d’allaus.
La tempesta havia deixat al tancament d’aquesta edició una capa nival de més d’un metre en zones d’alta muntanya com Certescan (116 cm), el Lac Redon de Vielha (107) i Bonabé (102), i s’atansava a aquest nivell en punts com la Bonaigua (85) i Sasseuva (76).
Els Bombers de la Generalitat van alertar de l’alt risc d’allaus després d’una nevada com la que va caure ahir i la previsió de vent i temperatures més elevades per a avui. Van demanar als turistes precaució i que evitin atansar-se a zones que puguin registrar lliscaments (més informació a la pàgina 17).
L’ús de cadenes va ser obligatori al llarg de la jornada en quinze carreteres del Pallars, l’Alta Ribagorça i Aran. Al tancament d’aquesta edició era obligatori l’ús de cadenes a la C-28 a Alt Àneu i a la C-124 a Naut Aran, mentre que l’acumulació de neu i la formació de plaques de gel a la calçada dificultaven el trànsit en diverses carreteres a Espot, Vielha i Riu de Cerdanya.
Dos estacions de l’Aemet a Lleida van anotar ahir les temperatures més baixes de tot l’Estat, el Cap de Baqueira amb -10,2º i Port Ainé amb -9,9º. Els registres més baixos en zones poblades es van donar a Organyà, amb -4,7º, i al Pont de Suert, amb -4º.
Les precipitacions més intenses es van donar a Bonabé, amb més de 20 l/m2.
El mal temps obliga a desviar vols de la Seu a Palma i Madrid
Les condicions meteorològiques adverses van alterar divendres l’operativa dels vols regulars de l’aeroport d’Andorra-la Seu. Les rutes de Madrid i de Palma que havien d’aterrar a l’Alt Urgell van ser desviades a l’aeroport de Lleida-Alguaire, segons va confirmar la companyia Air Nostrum. Els passatgers van ser traslladats amb autocar fins a Andorra. Els dos vols des de la Seu van sortir des d’altres aeroports. En el cas del de Palma, la sortida es va fer a Alguaire, on ahir el vent va assolir els 78,1 km/h, mentre que els que viatjaven a Madrid van ser traslladats a Barcelona.