EMPRESES
Una empresa logística de Múrcia compra la meitat del polígon d'un municipi de Lleida i crearà 100 llocs de treball
El grup Primafrío, dedicat a transportar mercaderies a temperatures controlades, n’adquireix 85.000 metres quadrats. L’ajuntament espera que les obres comencin de forma imminent
L’empresa Ondina Logistics Lleida SL, del grup Primafrío, operador logístic internacional líder europeu en transport de mercaderies a temperatura controlada, ha adquirit 85.000 metres quadrats del nou polígon industrial dels Alamús, situat al marge esquerre de la carretera que dona accés a la població des de l’Ll-11. El polígon té una superfície total de 150.000 metres quadrats, dels quals aquesta firma n’ha adquirit més de la meitat.
Les bones comunicacions i la connexió amb l’autovia A-2 i l’AP-2 han estat claus perquè l’empresa triés aquesta ubicació, segons va explicar ahir l’alcalde dels Alamús, Toni Bosch. La posada en marxa de les noves instal·lacions podria suposar la creació d’un centenar de llocs de treball, segons estimacions de la mateixa empresa.
Segons el primer edil, les obres començaran ben aviat, ja que la nova zona per al desenvolupament del sector secundari ha superat tots els informes d’Urbanisme i l’ajuntament ha donat llum verda al projecte de reparcel·lació, per la qual cosa la urbanització és imminent. Bosch va assenyalar que 10.500 metres quadrats són sòl públic que el consistori traurà a subhasta en els propers mesos, mentre que 8.000 més són de l’antic promotor de la zona, i va afegir que s’hi podrien ubicar tres grans empreses. Bosch va remarcar també que l’Institut Català del Sòl desenvoluparà 30 noves hectàrees de sòl industrial en el marge dret de la carretera LV-2003.
L’ajuntament prepara aquesta promoció des de fa més d’un any, i diverses empreses han mostrat la disposició a invertir-hi, ja que “les parcel·les de grans dimensions són molt atractives” per al sector logístic. Aquest serà el primer polígon industrial dels Alamús que, segons l’alcalde, pot cobrir necessitats d’empreses “que esperen el desenvolupament de projectes com Torreblanca-Quatre Pilans”, a Lleida.