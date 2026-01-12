DESENVOLUPAMENT
L'empresa que ha comprat mig polígon d'un poble de Lleida projecta la nau frigorífica més gran de l’Estat
El grup murcià planteja construir una ‘nevera’ de 15.000 a 17.000 m2, més gran que la de Molinero a Sòria. El planejament permet a l’empresa edificar fins a 70.000 m2 de sòl amb dos altures
El grup de transports Primafrío projecta construir a la seua plataforma logística dels Alamús, per a la qual ha adquirit 85.000 m2 de sòl industrial, la nau frigorífica de més dimensions del sector agroalimentari a tot l’Estat espanyol.
“El projecte inclou una nau frigorífica de 15.000 a 17.000 m2, a falta de concretar les dimensions definitives”, va explicar a SEGRE l’alcalde dels Alamús, Toni Bosch.
Una nau frigorífica d’aquesta mida superaria tant els 13.000 m2 de la nevera que gestiona Fruveco a Alhama de Múrcia, inaugurada el 2017 i que aleshores era la més gran d’Europa, com els 13.500 de la que explota Serfrial (grup Fuentes) a Las Torres de Cotillas (Múrcia) i també els 14.000 de la que maneja Friolvega, del grup Molinero Logística, a la localitat soriana d’Ólvega.
El sector del transport refrigerat es troba en plena expansió a recer de l’empenta del sector agroalimentari en tot l’Estat i la seua activitat exportadora, per la qual cosa no és descartable que abans que acabi la construcció de la nau dels Alamús puguin estar sobre la taula projectes d’instal·lacions de més envergadura.
La de la localitat del Segrià, en qualsevol cas, podria assolir una altura de fins a vint metres, segons estableix la normativa urbanística del municipi. Això donaria lloc a un volum brut màxim d’entre 300.000 m3 i 340.000 m3 d’espai per emmagatzemar productes frescos.
Les obres d’urbanització de la zona en la qual s’instal·larà Primafrío començaran d’aquí a unes setmanes, ja que la junta de compensació que gestiona el desenvolupament d’aquesta àrea té previst licitar els treballs entre finals de gener i començaments de febrer, va explicar Bosch.
D’aquesta manera, el pressupost inicial d’aquests treballs se situa al voltant dels 3,5 milions d’euros.
Primafrío ha adquirit 85.000 m2 dels 102.000 que conformen el polígon dels Alamús, en el qual amb prou feines queda espai disponible. Únicament queden per vendre dos parcel·les, una de 10.500 metres quadrats que va rebre l’ajuntament en concepte de cessió per aprofitament urbanístic i que sortirà a subhasta aviat, i una altra al voltant de 8.000 metres quadrats que pertany als antics propietaris dels terrenys del polígon. Primafrío pot edificar fins a 70.000 m2 amb dos altures, o amb una de fins a vint metres.
“S’obren oportunitats per desenvolupar 30 hectàrees més”
“Arran d’aquest projecte s’estan generant oportunitats per desenvolupar trenta hectàrees més de sòl industrial als Alamús”, explica l’alcalde de la localitat, Toni Bosch, que va explicar que “feia un any que estàvem negociant” la instal·lació de la plataforma logística de Primafrío als terrenys del polígon industrial de la localitat del Segrià. Bosch va destacar la possibilitat que ofereixen desenvolupaments industrials com els de la localitat per oferir a les empreses parcel·les de gran mida. Els promotors d’aquest tipus d’instal·lacions “busquen agilitat i facilitat” per poder ubicar-se, va anotar.
Tres ports secs i un pol logístic en un radi de menys de 40 km
L’activitat internacional del sector agroalimentari a Lleida i la Franja està impulsant el desplegament d’una malla de logística que ja inclou un port sec operatiu (LiteraTIM, del grup Samca, a Tamarit), un altre en obres (Ponentia, a la mateixa localitat) i un altre que pren forma, el de Picva 2022 entre Anglesola i Vilagrassa. Entre un i altre, separats per 75 quilòmetres, es gesta el dels Alamús, mentre el de Torreblanca, a Lleida, no acaba de passar d’idea a projecte.
El desplegament d’aquest tipus d’instal·lacions respon a l’exportació anual, per empreses de Lleida i la Franja, de 380.000 tones de carn de porcí i 60.000 de boví, 540.000 de fruita i 430.000 d’alfals, segons les dades d’Hisenda i les Cambres de Comerç referents a l’any 2024. Aquest mateix complex agroalimentari importa cada any 1,7 milions de tones de cereal i 170.000 d’oleaginoses per fabricar pinso.