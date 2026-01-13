FERROCARRIL
L’Avant de les 7.05 surt gairebé dos hores i mitja tard per una avaria
El tren no va viatjar del taller de Can Tunis a Lleida per “una incidència tècnica”. Renfe en va habilitar un altre que al final va arribar a l’estació de Sants a les 10.20 h
El tren Avant que havia de sortir ahir de Lleida a les 7.05 hores en direcció Barcelona va tenir un retard de gairebé dos hores i mitja per una incidència tècnica. Un fet que va provocar que les desenes d’usuaris d’aquest comboi, que és dels més demanats i utilitzats habitualment per lleidatans que treballen cada dia a Barcelona, no arribessin a l’estació de Sants fins a les 10.20 hores. Una demora que no és la primera que es registra en la línia Avant de Lleida amb la capital, però que és la més destacada dels últims mesos, en els quals les incidències d’aquest tipus s’han repetit de forma habitual.
La plataforma Usuaris Avant Catalunya va denunciar aquesta situació i que els usuaris es van adonar d’aquesta incidència “a les 6.57 hores”, és a dir, vuit minuts abans de l’hora prevista de sortida del tren. Tanmateix, el comboi en aquell moment ni era a l’estació. En aquest sentit, fonts de Renfe van indicar que era al centre logístic de Can Tunis, a Barcelona, i que quan havia de dirigir-se cap a Lleida “s’ha detectat una incidència tècnica que li ha impedit sortir”. Arran d’aquesta situació, la companyia va mobilitzar dos trens. Un va anar a recollir els usuaris que s’havien quedat penjats a Tarragona i va arribar a Sants “amb uns 30 minuts de demora”. El pitjor s’ho van emportar els de Lleida, ja que el tren que Renfe va enviar per recollir els viatgers va fer acte de presència a l’estació a les 9.23, va sortir a les 9.28 i va arribar a Barcelona a les 10.20 hores. “Hem intentat recol·locar els viatgers en altres trens, però al ser primera hora d’un dilluns anaven gairebé tots plens”, van assenyalar des de Renfe.
L’octubre passat, l’Avant que també havia de sortir a les 7.05 no va poder fer-ho per una avaria, la tercera en quatre dies, i va deixar tirats tots els viatgers, que van ser parcialment resituats en un altre tren. Finalment, el comboi va sortir de l’estació de Lleida 70 minuts tard. Fa mesos que la plataforma Usuaris Avant denuncia la mala qualitat del servei.