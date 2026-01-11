TRIBUNALS
Compte enrere per demolir el xalet il·legal d’un exregidor de Bellver
El TSJC impedeix protegir una antiga masia, la polèmica edificació de Ca l’Alay. El fill de l’exalcalde va conservar 8 pedres de l’edifici anterior i va al·legar rehabilitar-lo
El TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) ha liquidat l’últim intent de l’ajuntament de Bellver de Cerdanya per legalitzar el xalet il·legal que Joan Porta, fill de l’exalcalde Xavier Porta i exregidor de Cultura d’aquest mateix ajuntament, va construir ja fa més de sis anys al paratge conegut com Ca l’Alay conservant només vuit pedres d’un edifici anterior.
L’episodi del xalet, les obres del qual van començar sense llicència el 2019 i que el consistori va intentar regularitzar tres anys després com a magatzem agrícola, va generar una intensa polèmica. A recer seu va nàixer el grup ecologista SOS Pirineus, model per a altres col·lectius de zones de Catalunya fuetejades per l’urbanisme creatiu, i per ell van acabar sortint els Porta de l’ajuntament l’abril del 2022. El pare va ser rellevat a l’alcaldia per Laia Serra, d’Endavant Cerdanya, que va repetir després de les municipals.
Entre una data i una altra, el 2020 l’ajuntament del qual encara formaven part els Porta va activar un estratagema jurídic que ha estat consecutivament desarticulat per la comissió d’Urbanisme d’Alt Pirineu i Aran i pel TSJC. La contumàcia en la defensa del pla ha acabat costant-li al consistori, despeses d’advocats i pèrits al marge, una penalització de 3.000 € en costos.
L’estratagema consistia a modificar el catàleg de masies i cases rurals de Bellver de Cerdanya i incloure-hi com a antigues masies Ca l’Alay i un altre edifici conegut com Cal Mallorca. Els dos s’ubiquen sobre sòl no urbanitzable, amb la qual cosa aquesta era l’última via per evitar en els dos casos les ordres de demolició com a construccions il·legals.
Tanmateix, tal com ha deixat clar el TSJC, no es tractava de rehabilitacions. “No és possible reconstruir sobre una inexistència constructiva”, dictamina la sentència, que remarca que “perquè sigui possible construir és necessari que existeixi el que havia estat construït”. Tanmateix, en el cas de Ca l’Alay només “es van aprofitar vuit pedres” de la masia anterior, i això, afegeix, “ens ha de portar a la conclusió que l’anterior edifici va desaparèixer i es va substituir per la construcció actual”.
“Urbanisme o Antifrau han de dir-nos què hem de fer”
“No pressionarem en un sentit ni en un altre. Intentarem fer les coses bé, ser prudents i no causar perjudicis a l’ajuntament”, explica Laia Serra, alcaldessa de Bellver de Cerdanya. El consistori va optar per temporitzar abans de prendre una decisió sobre la demolició del xalet: “No havíem actuat abans perquè esperàvem que es pronunciés el TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya)”, assenyala. Mentre esperaven aquesta resolució, tant Urbanisme com l’Oficina Antifrau s’havien dirigit al consistori per comminar-lo a desenvolupar “un procés de restitució de la legalitat urbanística”, que havia d’acabar amb la demolició del xalet il·legal. “Hem optat per la prudència per evitar una reclamació patrimonial contra l’ajuntament”, assenyala. Ara, amb la sentència, afegeix, “esperem que Urbanisme o Antifrau ens diguin què hem de fer”.