Prisión para los tres detenidos por el crimen de la Baronia de Rialb

El juez de Solsona ha decretado este jueves prisión provisional sin fianza para los tres detenidos por el asesinato de Joan Coromina en la Baronia de Rialb el 25 de enero de 2022. Según el magistrado, la causa, que se mantiene secreta, está abierta por el presunto delito de homicidio.

Los tres hombres fueron arrestados el lunes pasado. Se trata de un vecino de Cervera, otro de Lleida, propietario de un taller mecánico al lado del Ll-11, y un comandante retirado de la Guardia Civil. El vecino de Cervera fue socio de la víctima en una joyería de la calle Major de la capital de la Segarra. Se da la circunstancia de que este arrestado fue juzgado el año 2017 por simular presuntamente un atraco violento en otra joyería de su propiedad, ubicada en este caso en Tàrrega, con el supuesto objetivo de cobrar el seguro, unos cargos de los cuales fue absuelto por el Audiencia de Lleida por falta de pruebas.

Por otra parte, el comandante de la Guardia Civil dirigió a la Policía Judicial a Lleida y fue arrestado por hacer la vista gorda en la aduana de Andorra en los años 80.

Un disparo preciso con un rifle desde el bosque acabó con la vida de la víctima hacia las 12.30 horas del 25 de enero de 2022 en una zona próxima a la masía del Reu, en Gualter, en una zona próxima a Ponts, en la Baronia de Rialb. El autor estaba escondido y esperó a que la víctima se pusiera a tiro. Murió de un disparo en el pecho presuntamente efectuado a más de 100 metros de distancia. Fue un operario quien se lo encontró y avisó a los servicios de emergencias, que sólo pudieron confirmar la muerte. Una de las principales hipótesis era que el móvil del crimen podría estar relacionado con los negocios de la víctima, supuestamente relacionado con el contrabando. En el momento de su muerte, residía en Cervera. Asimismo, tenía muchos vínculos con Andorra, donde había pasado varios años.