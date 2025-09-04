Muere el conductor de un turismo en una colisión contra un camión en la N-240 en Lleida
El accidente obliga a cortar la carretera cerca de la rotonda de la variante sur
El conductor de un turismo ha muerto este jueves por la tarde en una colisión con un camión en l'N-240 en Lleida, cerca de la rotonda de la variante sur. El accidente se ha producido por causas que se investigan a las 15.21 horas a la altura del punto kilométrico 87 y ha obligado a cortar la carretera en los dos sentidos de la marcha.
A raíz del siniestro se han activado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).