Muere el conductor de un turismo en una colisión contra un camión en la N-240 en Lleida

El conductor de un turismo ha muerto este jueves por la tarde en una colisión con un camión en l'N-240 en Lleida, cerca de la rotonda de la variante sur. El accidente se ha producido por causas que se investigan a las 15.21 horas a la altura del punto kilométrico 87 y ha obligado a cortar la carretera en los dos sentidos de la marcha.

A raíz del siniestro se han activado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

