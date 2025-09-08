Paralizan las obras de un nuevo hotel en el área de servicio de Lleida en la AP-2 al invadir una zepa

Los promotores ya habían iniciado las obras del nuevo hotel en el área de servicio de Lleida, en la AP-2 - MAGDALENA ALTISENT

Alfés ha paralizado las obras de un hotel de 24 habitaciones en el área de servicio de Lleida de la AP-2 al construirse en una zona de especial protección de aves (ZEPA). Se construía en los mismos terrenos donde había otro hotel que fue derribado, y el nuevo proyecto invadía suelo protegido e incumplía la normativa urbanística municipal vigente.

El ayuntamiento de Alfés ha ordenado la paralización inmediata de las obras de un hotel que se estaba construyendo en el área de servicios de la autopista AP-2, al comprobar que los terrenos afectados están incluidos dentro de una zona de especial protección para las aves (zepa).

El proyecto, impulsado por una empresa privada, contempla la construcción de un hotel de una sola planta con 24 habitaciones, diseñado para funcionar de manera automatizada. El nuevo edificio se estaba construyendo en el espacio donde años atrás ya existió otro establecimiento hotelero y que fue derribado.

La alcaldesa de Alfés, Dèlia Almenara, explicó que, al tratarse de un edificio nuevo, los promotores no tuvieron en cuenta la cualificación del suelo, que “tras ser derribado al antiguo hotel, pasó a ser suelo protegido al estar en una zepa y estar clasificado como suelo no urbanizable (SNU)”.

Els promotors ja havien iniciat les obres del nou hotel a l’àrea de servei de Lleida, a l’AP-2. - MAGDALENA ALTISENT

La parcela se sitúa en el término municipal de Alfés, en una área de servicio cuya propiedad se reparte entre el ministerio de Transportes y la Generalitat, y la franja donde se habían iniciado las obras recae íntegramente en la zepa. Para llevar a cabo la construcción, los promotores necesitaban contar con los permisos de Urbanismo y del ayuntamiento para actuar en un entorno sometido a protección ambiental, “algo que no se ha acreditado”, dijo la alcaldesa.

El consistorio ha solicitado a los promotores la tramitación de un plan especial urbanístico o la modificación puntual del planeamiento municipal vigente, para corregir o recalificar el suelo. “Después será la comisión territorial de Urbanismo de Lleida el organismo que deberá aprobar una de estas opciones”, dijo. Almenara apuntó que el hecho de que en el pasado hubiera un establecimiento similar no constituye un precedente válido, ya que el nuevo proyecto invade terrenos protegidos.

Trabajos que no contaban con licencia municipal de obras

Las obras del nuevo hotel en el área de servicio de Lleida, en la AP-2, se iniciaron sin contar con la licencia municipal y sin haber presentado el proyecto al ayuntamiento de Alfés. Según la alcaldesa, Dèlia Almenara, el expediente entró en el consistorio una vez ya se habían iniciado los trabajos. “Nuestra responsabilidad es exigir el cumplimiento de la normativa y ahora los promotores deben presentar las modificaciones pertinentes si quieren seguir con las obras del hotel”, dijo.

Añadió que, si en lugar de derribar el antiguo edificio se hubiera planteado una reforma, no se les aplicaría la limitación de una zepa.