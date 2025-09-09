Una escuela de Lleida tiene el 98% de sus 286 alumnos considerados como NESE

El aumento de alumnos con “Necessitats Específiques de Suport Educatiu” (NESE) en los últimos años ha provocado que en algunos centros casi la totalidad de sus estudiantes tengan esta consideración. Un hecho que se traduce en que el colegio o instituto deba doblar sus esfuerzos a nivel educativo, pero que se compensa con la dotación que recibe por parte de la Generalitat.

Este es el caso de la escuela Santa Maria de Gardeny de Lleida, donde el 98% de sus 286 alumnos son NESE, según confirmó ayer su director, Xavier Aran. Una circunstancia “que no es nueva, llevamos con este porcentaje de alumnos con necesidades especiales de apoyo desde hace varios años y eso nos permite contar con ayudas a nivell de mochila escolar que hace que podamos funcionar perfectamente”.

Prueba de ello es que, según su propio director, “a nivel de profesorado este año estamos cubiertos al 100%, aunque es cierto que hemos perdido algunas horas del auxiliar de educación especial”.

La mayoría de alumnos que la Generalitat califica como NESE sufren “situaciones socioeconómicas y socioculturales desfavorables que generan una situación de desventaja educativa”. También lo son los niños de origen extranjero con una “incorporación tardía en el sistema educativo, falta de dominio de la lengua vehicular de los aprendizajes o una escolaridad previa deficitaria”, los que tienen trastornos mentales, de conducta, de aprendizaje o comunicación, los que presentan riesgo de abandono escolar prematuro y los que tienen discapacidades o enfermedades degenerativas graves y minoritarias.

También considera que los alumnos con altas capacidades tienen necesidades educativas especiales. En el curso pasado el 43,9% de las plazas que Educación ofertaba para primero de ESO en Lleida ciudad eran para NESE.

Paralelamente, el alcalde, Fèlix Larrosa, visitó ayer la escuela Santa Maria de Gardeny y destacó que este año el ayuntamiento ha destinado 23 millones de euros en educación, un millón más que en el 2024. También dijo que hay 807 alumnos matriculados en las 16 escuelas “bressol” de la ciudad y que han reforzado el servicio de autobuses urbanos para la Caparrella en las horas punta para evitar aglomeraciones y que ofrecen transporte a demanda para las escuelas Antoni Bergòs y Creu del Batlle de l’Horta.