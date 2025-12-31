Detenido el dueño de la agencia de viajes de Lleida acusado de estafar a siete parejas: “Devolveré el dinero”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer por la mañana a E.P., el responsable de la agencia de viajes Ilertravel de Lleida, después de que siete parejas de Torregrossa le denunciaran el pasado sábado por la supuesta estafa de 21.000 euros por un crucero por el Mediterráneo que debían hacer esta misma semana, como avanzó SEGRE ayer .

E.P. se presentó en la comisaría de la policía catalana en Mollerussa, donde fue arrestado aunque poco después quedó en libertad con cargos con la obligación de presentarse ante el juzgado cuando sea requerido, según informó un portavoz de los Mossos, que añadió que se está investigando el caso.

Se sospecha que puede haber más personas afectadas en casos similares. Por su parte, E.P. contactó ayer con este periódico —el lunes no atendió a las llamadas— y afirmó que “todo se ha debido a un problema técnico de tesorería, no he desaparecido y estoy dando respuesta a los clientes para devolver el dinero”.

De hecho, el presunto fraude podría ser mayor. Varios leridanos se pusieron ayer en contacto con este diario para explicar que les ocurrió algo similar el pasado septiembre con un viaje a Egipto cuyo vuelo partió del aeropuerto de Alguaire (ver desglose inferior).

Una de ellas es Carmen Regueiro, de Térmens, quien afirma que ella y su pareja “nos quedamos sin viaje y sin más de 4.000 euros que le pagamos y que todavía no nos ha devuelto”. Regueiro hizo una reclamación ante la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde Ilertravel le respondió el 8 de octubre: “Reconocemos la reclamación y se realizará el pago antes de 7 días”. “Pero no nos han pagado nada”, añadió esta vecina de Térmens, que tiene previsto denunciar el caso ante los Mossos.

Carmen Regueiro, de Térmens, mostra la seua reclamació a l’OCU, on Ilertravel reconeix el deute. - PAU PASCUAL PRAT

Al parecer, cerca de 20 personas contrataron la oferta con Ilertravel —otros lo hicieron con otras agencias y pudieron viajar— y se quedaron en tierra. A varios de ellos E.P. les habría devuelto los importes, en su totalidad o parcialmente.

Uno de ellos es Josep Maria Daniel Pibrall, que asegura que “todavía me debe unos 800 euros. Se lo he tenido que reclamar en varias ocasiones. Me retornó 2.100 y 1.200 euros en sendas transferencias. Tiene una manera de actuar que no es la correcta porque nos ha engañado y eso tiene un nombre”.

Al trascender el caso, personas que han contratado viajes para estos próximos días con esta agencia también temen que acaben siendo víctimas de una estafa. “Podrán viajar”, dijo ayer E.P. Asimismo, varias entidades leridanas también explicaron que han tenido problemas económicos con E.P. referentes a impagos por convenios y patrocinios.

“Devolveré el dinero. He tenido problemas de tesorería”

“No he desaparecido. Hemos cerrado estos días por vacaciones y he tenido un problema técnico de tesorería”, comentó ayer E.P. Sobre la denuncia de las parejas de Torregrossa, afirmó que “hubo un problema con un segundo pago del viaje y no pudo salir adelante. Ya les dije antes de Navidad que en días les devolvería el dinero (21.000 euros). Me ha sorprendido la denuncia”.

El investigado explicó que “estoy dando respuesta a los clientes y devolviéndoles el dinero de la manera que puedo”. También aseguró que “se ha producido una bajada de las ventas y este problema técnico de tesorería”. A su vez, comentó que “los viajes contratados se van a efectuar”.

Afectados en el primer vuelo de pasajeros desde Alguaire a África

Una veintena de personas no pudieron hacer el pasado septiembre un viaje a Egipto que habían contratado con Ilertravel en el que fue el primer vuelo de pasajeros desde el aeropuerto de Alguaire al continente africano. Si lo hicieron los que lo contrataron con otras compañías.

El vuelo salió el 27 de septiembre y un total de 89 personas embarcaron en un avión que inició su trayecto en Madrid e hizo escala en las pistas leridanas a las 16.30 horas para dirigirse desde allí a Luxor y El Cairo, en Egipto. Unos 70 viajeros habían embarcado ya en la capital estatal. El avión salió de Alguaire con una hora de retraso y los pasajeros llegaron a Egipto sin incidencias.