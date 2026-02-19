Un trabajador de la construcción muere tras quedar atrapado en una máquina en Ballobar

Foto d’arxiu de la porta d’accés a la unitat d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova. - SEGRE

Un trabajador de la construcción falleció ayer miércoles en una obra en Ballobar (Baix Cinca) tras quedar atrapado en la máquina telescópica con la que estaba moviendo material.

Según confirmaron fuentes del Gobierno de Aragón, el accidente se produjo en torno a las tres de la tarde en una explotación ganadera llamada Granja Ballobar, en la que la empresa para la que trabajaba estaba ejecutando como subcontrata de otra trabajos de albañilería.

La víctima, a la que le quedaba únicamente un mes para llegar a la jubilación, quedó atrapado entre el brazo hidráulico y el material que iba a mover.

Fue localizado por un compañero que dió la alerta, lo que permitió trasladar a la víctima en estado crítico al hospital Arnau de Vilanova, donde acabó falleciendo poco después.

La Inspección de Trabajo, la Guardia Civil y el Tribunal de Instancia de Fraga están investigando los hechos.