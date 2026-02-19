Crisis de gobierno en Balaguer: Treballem pasa a la oposición y el PSC gobernará en solitario

La paera jefe de Balaguer, Lorena González, ha tenido que remodelar la distribución de tareas del gobierno local después de que los tres concejales de Treballem per Balaguer hayan decidido pasar a la oposición.

PSC y Treballem gobernaban juntos desde junio del 2023 con 9 de los 17 concejales. Guifré Ricart, portavoz de la formación saliente (que se sitúa en la órbita de Pacto Local), ha explicado que comunicaron la decisión a la alcaldesa la semana pasada, un paso que "llevábamos meses debatiendo dentro del grupo e intentando reconducir. Hace dos años que trabajamos para que haya cambios en materia de seguridad, limpieza y vía pública y no avanza", ha señalado.

Ricart llevaba las carteras de Urbanismo, Empresa, Comercio y Entorno Natural. Las otras concejalías que pasan al PSC, que queda ahora con una minoría de 6 concejales, son Deportes, Asuntos Sociales, Turismo y Cultura.

González ha avanzado este jueves que las carteras se repartirán entre los concejales socialistas Sandra Madueño, Borja Vega, Jesús Cienfuegos y la propia paera jefe.