Reparación de urgencia en la autovía A-2 en Cervera mientras colapsa otra carretera en el Pirineo

Un rebaño de ovejas pasa junto al tramo hundido de la LV-9124 que une la C-13 con Sant Esteve. - DIPUTACIÓN

La autovía A-2 siguió ayer parcialmente cortada entre Cervera y Ribera d'Ondara, con uno de los dos carriles cerrado por sentido, a causa de las obras de parcheo llevadas a cabo el fin de semana después de que el viernes varios vehículos se vieran afectados por grandes socavones por las lluvias y el mal estado de la vía .

El subdelegado del Gobierno, Jose Crespín, explicó que “los operarios actuaron (el domingo) tapando los baches más graves y los carriles seguirán cerrados unos días más para comprobar cómo responde el asfalto”. Señaló que, aunque la reforma integral del tramo debe comenzar a finales de marzo, “lo ocurrido el viernes obliga a una actuación de emergencia inmediata” en los tres kilómetros más deteriorados. “Tendrá un coste estimado de tres millones de euros”. El alcalde de Cervera, Jan Pomés, explicó que “tras la intervención provisional, el nuevo pavimento necesitaba un periodo de secado y pulido antes de reabrir completamente los carriles”.

Pomés atribuyó los incidentes del viernes —que afectaron a una veintena de vehículos, una docena de ellos con pinchazos y otros con desperfectos en los bajos o en los cristales— a tres factores: la falta de mantenimiento; lluvias y dos nevadas, y la presencia de fragmentos metálicos en la calzada, de origen desconocido.

El proyecto global para mejorar el último tramo de la A-2 entre Cervera y el límite con la provincia de Barcelona, con un coste de 13,28 millones, permitirá renovar 8 km y pondrá fin a dos décadas sin obras en un tramo con miles de vehículos y camiones diarios.

El presidente del consell de la Segarra, Ramon Augé, anunció que el Consejo de Alcaldías aprobará esta semana una declaración conjunta para reclamar la ejecución definitiva del proyecto. Mientras, la senadora Sara Bailac (ERC) explicó que “las representantes de ERC en el Senado y el Parlament nos hemos coordinado para registrar preguntas escritas a los gobiernos español y catalán sobre el incidente del viernes en la A-2”.

Mientras, la acumulación de agua sigue causando estragos en las carreteras del Pirieno. La de acceso a Sant Esteve de la Sarga, la LV-9124, ha colapsado este fin de semana a causa de dos desprendimientos de rocas que han dejado el municipio prácticamente incomunicado.

En la zona de Mont-rebei, en el acceso desde la N-230, tierra, piedras y rocas cayeron sobre la calzada del tramo municipal de vía, que quedó cortada al tráfico, y por la C-13, en la carretera LV-9124, parte del firme se hundió y la carretera quedó descalzada por el movimiento.

Técnicos de la Diputación, titular de la carretera, trabajan para desplazar la carretera hacia la montaña y habilitar un paso estable, además de consolidar el terreno. En este punto se da paso alternativo y es el único acceso abierto para llegar al municipio. El alcalde, Jordi Navarra, avanzó que ambos desprendimientos se produjeron en “puntos peligrosos” del trazado, según se desprende del primer informe del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), tras una inspección el sábado.

Reclamó celeridad para licitar de manera “urgente” la nueva carretera entre Castell de Mur y Sant Esteve. “El ayuntamiento no puede asumir ni las obras, ni el mantenimiento ni la responsabilidad de esta vía”. El consistorio ha solicitado ayudas a varias administraciones para a6ctuar en el tramo municipal de la vía. Desde la corporación confirmaron que se están preparando los proyectos para licitar los trabajos y comenzar las obras en octubre de 2026. Se prevé ensanchar y adecuar el tramo más deficiente.

La inestabilidad geológica de la zona, especialmente en los primeros km hasta Moror, ya obligó a descartar tres proyectos. Este tramo ha sufrido varios deslizamientos, uno de los cuales causó la muerte de dos personas en 2018. El último incidente grave fue en 2020, cuando grandes rocas cortaron la vía durante meses y obligaron a construir una variante provisional.

Las lluvias dan una tregua y el viento tumba árboles y cornisas

El teléfono de emergencias 112 ha recibido desde el fin de semana 63 llamadas por el viento en las comarcas leridanas. Ayer los Bomberos recibieron avisos por la caída de árboles en el Passeig de Ronda de Lleida ciudad, o en Cervià de Les Garrigues. También por la caída de parte de una cornisa en la calle Vallcalent de Lleida y en Els Alamús por unas planchas inestables de un edificio.

Hubo servicios por viento en Mollerussa, Bellpuig, Balaguer y Almatret. El Meteocat prevé que hoy Catalunya deje atrás los temporales de viento. En paralelo, ayer por la tarde Bombers de la Generalitat auxiliaron a seis personas atrapadas por la nieve en el interior de su vehículo en Alòs d'Isil. Se activaron dos dotaciones a las 17.24 horas y en el interior del coche se encontraban dos adultos, dos menores y un bebé.