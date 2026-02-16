Roban al menos en 6 casas del pueblo de Foradada mientras los vecinos celebraban fuera el Carnaval

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Al menos seis viviendas de Foradada, en la Noguera, fueron asaltadas la noche del sábado al domingo por ladrones que sustrajeron objetos de valor como joyas y dinero en efectivo. Los hechos ocurrieron en la localidad de Montsonís y el núcleo de Foradada cuando los vecinos se habían marchado a celebrar el Carnaval en Artesa de Segre. “Estamos pendientes de confirmar si hay más casas afectadas, ya que en nuestro municipio hay varias segundas residencias y, hasta que no lleguen sus propietarios, no podremos confirmar más robos”, explicó ayer la alcaldesa de Foradada, Maricel Segú, a SEGRE.

El consistorio tiene previsto reunirse hoy con los Mossos d’Esquadra para estudiar posibles medidas de seguridad, como por ejemplo, “instalar cámaras de seguridad en las entradas al municipio, algo que ya nos habíamos planteado en el pasado, aunque esta vez será de verdad”, indicó Segú.

“Creemos que los ladrones tenían muy bien estudiada tanto la zona, como las casas en las que entraron. Nos sorprende que supieran con tanta certeza en qué viviendas no iban a encontrar vecinos”, afirmó la alcaldesa. “Estamos muy preocupados, sentimos impotencia e inseguridad ante estos hechos”, lamentó.

Algunos de los vecinos afectados, que se encontraron sus casas patas arriba al llegar de la fiesta, ya han presentado denuncias en la comisaría de Mossos de Balaguer. Según confirmó Segú, los agentes buscaron posibles huellas en las viviendas. Desde el consistorio aseguran que están abiertos a recibir cualquier información de vecinos que hayan podido identificar algún acto sospechoso e instaron a permanecer alerta.