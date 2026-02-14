Agricultores afectados por el exceso de lluvias alertan que el cereal necesita 40 días sin agua para salvarse

Un tractor sin poder entrar a trabajar en un campo de cebada de Bell-lloc d'Urgell por exceso de lluviaOriol Bosch / ACN

Agricultores afectados por el exceso de lluvias de este invierno avisan de que el cereal necesita al menos 40 días sin agua para salvarse. Desde antes de Navidad en zonas como Bell-lloc d'Urgell, en el Pla d'Urgell, ha llovido más de 150 litros, cuando en un invierno normal no llegan a caer ni 30. Los campos están negados de agua y los tractores no pueden entrar para aplicar tratamientos que frenen la proliferación de los hongos.

El presidente en Lleida de la organización agraria Asaja, Pere Roqué, ha reclamado a la Generalitat una flexibilización de las autorizaciones para poder hacer vuelos con drones y aplicar los fitosanitarios. Según Roqué, hace falta un “complemento especial” para hacer este tipo de aplicaciones y por eso hace falta que desde la Administración “se pongan las pilas”.