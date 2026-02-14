El pueblo de Lleida que convertirá cabañas de 'volta' en alojamientos turísticos: una técnica de construcción patrimonio mundial de la Unesco

El ayuntamiento de Les Borges Blanques permitirá reformar cabanes de volta para convertirlas en alojamientos turísticos. El municipio tiene catalogadas 169, si bien la mayoría de ellas están en desuso y muy deterioradas. Abrir la puerta a este nuevo uso persigue dos objetivos. El primero es ofrecer nuevas oportunidades de negocio a los propietarios, casi todos agricultores, y diversificar la actividad económica en las áreas de secano donde se alzan estas construcciones tradicionales. El segundo es incentivar la conservación y frenar el declive de este elemento de la arquitectura popular, característico del paisaje y del patrimionio histórico y cultural de Les Garrigues y el llano de Lleida. La técnica de construcción con piedra seca recibió la declaración de patrimonio mundial de la Unesco en el año 2018.

La posibilidad de alojar turistas en estas construcciones figura en una reforma del plan de ordanación urbanística municipal (POUM) que prepara el ayuntamiento, y que afecta a diferentes usos del suelo rústico. Esta medida toma como referencia el decreto de Turismo de Catalunya, que permite “alojamientos turísticos singulares” que no encajan con ninguna otra categoría de establecimiento turístico, como hoteles, campings o casas de turismo rural. Desde la aprobación de este decreto, en el año 2020, ha habido diferentes iniciativas de particulares y empresas en las comarcas de Lleida para recuperar antiguas cabanes de volta para uso turístico.

La modificación del POUM recibió la aprobación inicial del último pleno, celebrado a finales del pasado mes de enero. La concejala de Urbanismo, Montserrat Casals (ERC), explicó que la reforma en la planificación urbanística deberá ir acompañada de una futura ordenanza municipal que determinará qué obras pueden llevarse a cabo en estas construcciones. Casal apuntó que esta regulación deberá permitir la instalación de servicios básicos para hacer habitables estas construcciones y, al mismo tiempo, evitar reformas que desvirtúen su aspecto original.

La recuperación de estas construcciones para uso turístico busca aprovechar también el impulso de diferentes iniciativas que reivindican el valor histórico y cultural de las construcciones de piedra seca, y las vinculan al turismo oleícola, como la Ruta de les Cabanes de Volta y la Carretera de l’Oli.