Un maquinista se niega a circular por la línea RL4 entre Calaf y Cervera al detectar filtraciones de agua en un túnel

La línea de tren RL4 sufrió ayer un nuevo contratiempo, después de su reapertura el sábado de todo el servicio entre Cervera y Manresa, que por cierto no estuvo exenta de incidencias. Y es que los pasajeros tuvieron que hacer ayer el tramo entre Cervera y Calaf en autobús, según Renfe a causa de que en este punto se tuvieron que hacer marchas exploratorias.

La consellera de Terrirorio, Sílvia Paneque, afirmó que se cerró ese tramo al detectar un maquinista algún tipo de incidencia, tal como se había acordado hacer con los sindicatos ferroviarios, y que notificarán cuándo se podrá recuperar el servicio.

Según fuentes sindicales, el tramo entre Cervera y Calaf quedó temporalmente fuera de servicio tras comunicar un maquinista su negativa a circular por él al comprobar, en base a un vídeo, la existencia de filtraciones en uno de los túneles. De este modo, los trenes de esta línea quedaron parados al llegar a Cervera y a Calaf, y la compañía ferroviaria estableció transporte alternativo por carretera para este trayecto, en ambos sentidos.

Desde Calaf sí se mantuvo el servicio de tren hasta Manresa, desde donde los viajeros han de coger posteriormente una lanzadera con paradas intermedias hasta Terrassa Estació del Nord. Desde Manresa, los usuarios también pueden optar por el servicio complementario por carretera.

Paneque remarcó que “el sistema que pactamos con los sindicatos después del incidente de Gelida indica que si en algún punto, por parte de los maquinistas, se detecta alguna incidencia se procede a la revisión con un doble criterio de seguridad: primero del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que certifica la operatividad, y segundo de Renfe, para que realmente sea compatible el uso comercial”.

Paneque indicó que los planes alternativos de transporte se mantendrán en todos los puntos hasta que el sistema esté “estabilizado de manera sostenible en el tiempo”, para poder garantizas así la movilidad de las personas. Recordó que aún hay 71 puntos con limitaciones de velocidad e insistió en que trabajan para resolver la mitad antes de final de mes y el resto, en marzo.