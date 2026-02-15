Parchean la autovía A-2 entre la indignación de alcaldes: provocó pinchazos y colisiones entre vehículos

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

El viento y lluvia de esta semana han vuelto a evidenciar las deficiencias de la calzada de la autovía A-2 entre Cervera y la Panadella. Los daños más graves se dieron el viernes por la tarde, con múltples pinchazos, cristales agrietados por el asfalto desprendido e incluso colisiones entre de varios vehículos tras un frenazo en cadena.

El mal estado de la calzada obligó a cortar desde ayer el carril derecho en ambos sentidos en el tramo entre la capital de la Segarra y la salida de Sant Antolí, en Ribera d’Ondara. El subdelegado del Gobierno central, José Crespín, explicó que la circulación no era segura y anunció que el lunes empezarán trabajos de urgencia para reparar los desperfectos. Se debe esperar “a que el asfalto esté completamente seco”, apuntó. Mientras, el alcalde de Cervera, Jan Pomés, lamentó los daños en los vehículos y señaló que hubo una mezcla “entre el mal estado del pavimento y algunos hierros que había en la vía”.

Por su parte, alcalde de Ribera d’Ondara, Francesc Sabanés, afirmó que“lo de estos últimos días solo ha sido un agravante de algo a lo que ya estamos acostumbrados”. El primer edil de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, se encontró en medio de las retenciones del viernes con “una docena de coches parados en el arcén con las ruedas pinchadas”, y consideró que este tramo “debería haber sido el primero en actuar por parte del Estado y terminará siendo el último”. El periodista y columnista de SEGRE, Francesc Canosa, también topó con el caos circulatorio mientras venía de Barcelona. “Había coches pinchados en el arcén, arrastramos las piedras que dejaba el asfalto y acabamos con las lunas agrietadas. No es la primera vez que pasa y pone en riesgo mortal a las personas deben pasar por la A-2”.

La Segarra exige obras desde 2019

Ayuntamientos y consell comarcal de la Segarra exigen mejorar el estado de la A-2 desde 2019. Entre 2023 y 2025 se renovó entre Fonolleres y Sant Pere dels Arquells, y en marzo empezarán las obras entre Cervera y La Panadella, un proyecto que, según la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, “llega tarde”.