Hundimientos de la calzada en la autovía A-2: ruedas de coches reventadas, lunas rotas y choques entre vehículos

Hundimientos de la calzada en la autovía A-2, a la altura de Cervera y Ribera d’Ondara, causaron el viernes importantes retenciones y numerosos problemas a los conductores. Según los avisos del Servei Català de Trànsit, el incidente afectó al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 523 y 528 de la autovía Lleida-Barcelona, en ambos sentidos de circulación. En sentido Lleida, se registró alrededor de las 19.56 horas y obligó a cortar un carril, mientras que en dirección Barcelona el tráfico se vio afectado pasadas las 21.40 horas.

Atenció a l'A-2, hi ha una dotzena de vehicles aturats que han patit punxades i desperfectes als baixos dels vehicles pels forats que hi ha entre la Panadella i Cervera sentit Lleida. Si algú hi és, recordeu demanar l'atestat a la policia per l'assegurança. pic.twitter.com/BhsygY7nFO — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) February 13, 2026

Diversos usuarios reportaron a través de las redes sociales una decena de pinchazos de ruedas y daños en vehículos provocados por las irregularidades del firme. La circulación fue lenta durante varias horas, con colas considerables en sentido Lleida.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno anunció la adjudicación de las obras de reforma del tramo de la A-2 entre Cervera y el límite provincial con Barcelona tras las reiteradas reivindicacions de los alcaldes.

Sin embargo, el de la autovía no fue el único caso de incidencias en la carretera. En el Pirineo, una nueva nevada afectó a más de una veintena de carreteras locales y comarcales de los Pallars, la Alta Ribagorça, el Alt Urgell y el Solsonès. Se tuvo que circular con cadenas en todas, lo que dificultó el tráfico y se prohibió el paso a camiones articulados en la N-260 en el Port del Cantó, y en la N-230 en el túnel de Vielha.

Los Bomberos recibieron avisos por desprendimientos de piedras y rocas en carreteras de Torà, Talavera, Torrefeta i Florejacs o Rialp. En Àger, la caída de piedras en la C-32 dificultó la circulación y desprendimientos ocuparon un carril en la C-1412B en La Baronia de Rialb y en la L-512 en Artesa de Segre. En Sant Llorenç de Montgai hubo un desprendimiento en la salida del pueblo en dirección a Camarasa.

Trànsit informó también de circulación intensa por agua en la autopista AP-2 en Les Borges. En El Pont de Suert, un árbol cayó en la N-230. Para hoy hay nuevos avisos de viento, con rachas de 120-130km/h en las cotas altas del Pirineo, lo que podría afectar de nuevo a las estaciones de esquí.

La lluvia obliga a desembalsar los pantanos de Oliana y Rialb

Los pantanos del Segre, Oliana y Rialb, iniciaron ayer maniobras de desembalse para dejar espacio ante la llegada de más caudal procedente de las lluvias en el Pirineo y del deshielo esta semana en las cotas bajas. Oliana se situó ayer en el 97% de sus reservas, con 82 hectómetros cúbicos de agua, y Rialb, en el 92, con 370 hectómetros. En Oliana, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) abrió el aliviadero para laminar 31 metros cúbicos de agua por segundo (2,7 hm3 al día), mientras que la central hidroeléctrica de Endesa turbinaba 56 m3/sg (4,8 hm3). Rialb vertió por la mañana 63 m3 por segundo por las compuertas de fondo que, posteriormente cerró para abrir el aliviadero por donde dejó salir 25 m3 más otros 44 por la central.

El de ayer es el primer desembalse del año hidrológico y provoca un incremento del caudal del Segre aguas abajo, que ayer alcanzó los 97 m3/s en Lleida y los 141 en Seròs. Hoy llega una nueva borrasca bastante activa, por lo que se esperan más precipitaciones moderadas y rachas de viento más moderadas que las del jueves. El riesgo de aludes es de entre 4 y 3 en Aran y de 3 en el Pallars y la Ribagorça.