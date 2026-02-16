Los vecinos de la Segarra se quejan del mal estado de la A-2: "Estamos dejados de la mano de Dios"

Publicado por Jordi Bonilla Creado: Actualizado:

La autovía A-2 mantiene este lunes restricciones de tráfico a su paso por la comarca de la Segarra, concretamente en los términos municipales de Cervera y Ribera d'Ondara. Les obras de urgencia ejecutadas durante el fin de semana han obligado a cerrar un carril por sentido en un tramo que habitualmente dispone de dos carriles, dejando la circulación reducida en un único carril en cada dirección.

La situación ha generado quejas entre los vecinos y usuarios habituales de la autovía, que denuncian al deficiente estado del firme y las constantes interrupciones que sufre esta vía principal. Les intervenciones de urgencia evidencian, según los afectados, la falta de mantenimiento preventivo en una infraestructura que consideran fundamental para la movilidad de la zona.

Marc Ponsa, de Cervera, asegura que "tendrían que revisarla más a menudo porque está destrozada" y añade que "la inversión que se hace a Barcelona y la que se hace a Lleida supongo que es muy diferente". En la misma línea, Xavier Albareda, también de Cervera, considera que "es una vergüenza" que la A-2, siendo "una arteria principal", no esté debidamente cuidada: "El ombligo lo tienen en Barcelona y todo lo que es periférico parece que no cuenta".

Dolors Raich, vecina de Cervera, es todavía más radical y cree que "estamos dejados de la mano de Dios". Explica que "cuando vuelves Barcelona hay bastante con ver el cartel de provincia de Lleida y empiezas a dar saltos con el coche". Laura Pareta, de Sant Antolí, destaca que "es muy pesado tener que pasar todos los días" y durante tanto tiempo, especialmente los jueves y viernes, "que la gente sube y baja de Barcelona, es todavía peor, porque se hacen colas con facilidad".

Adrià Ingla, de los Hostalets, revela que ya hace tiempo que pasa por la N-II porque "el pavimento está mejor". "La autovía está fatal, igual que los trenes e igual que todo aquello sin mantenimiento", concluye el usuario, que trabaja en Tàrrega y ha optado por vías alternativas ante el deterioro persistente del A-2.