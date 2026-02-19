Una quesería artesana de un pueblo de Lleida pasa de estar a punto de cerrar a estrenar un nuevo obrador: elabora 16 variedades de quesos

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una quesería artesana del Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) ha inaugurado un nuevo obrador en el polígono industrial del municipio después de verse abocada al cierre por problemas urbanísticos. Formatges Camps hace 26 años que elabora queso artesano y se ha consolidado como una de las principales marcas de las comarcas de Lleida. Con la entrada de 2.500 litros de leche a la semana, el obrador produce unos 400 kilos de quesos de cabra, oveja y vaca que comercializan por todo el país.

Hace tres años, la quesería se enfrentó a un dilema crítico cuando las trabas urbanísticas pusieron en riesgo la continuidad del negocio. Robert Camps, responsable del proyecto, explica que empezaron con mucha ilusión el nuevo proyecto, aunque reconoce que ha habido momentos difíciles que lo han hecho replantear la decisión. Las dificultades burocráticas para construir una nave desde cero y adecuar un obrador al interior complicaron el proceso.

Un trabajador elaborando queso artesano de cabra en El Palau d'Anglesola.Oriol Bosch / ACN

La consolidación de la marca durante más de dos décadas y la determinación hicieron posible que el nuevo obrador se inaugurara oficialmente el pasado 2 de febrero. Hace sólo una semana que han empezado a producir los primeros quesos en la instalación. Camps destaca que han ganado en comodidad y amplitud para poder trabajar, pasando de un espacio de 150 metros cuadrados a disponer actualmente 300.

Mantener la producción y mejorar la calidad

A pesar de disponer de más espacio y cámaras frigoríficas más grandes para almacenar el producto, de momento no se plantean aumentar la producción de las diferentes variedades de queso. "La intención es mantener la producción y mejorar la calidad de lo que estábamos haciendo hasta ahora", afirma Camps. La quesería elabora actualmente 16 variedades de quesos, mayoritariamente de leche de cabra y de oveja, aunque también tienen alguno de vaca.

Una feria para reivindicar a los queseros del llano de Lleida

La producción de queso artesano en Catalunya siempre se ha relacionado con gente tipificada como a "hippies o neo-rurales", señala Camps, que también remarca que poco a poco el sector ha ido posicionando con acciones de promoción que los han acabado situando como productores de un alimento de calidad y de proximidad. Los inicios del mundo quesero fueron en el Pirineo pero actualmente hay productores por toda Cataluña.

Para reivindicar que hay artesanos fuera del Pirineo, Camps impulsó hace 10 años una feria de quesos en el Palau d'Anglesola que cada año va en aumento con más participantes. La condición es que sean quesos artesanos elaborados fuera del Pirineo.

La falta de leche en Cataluña acondiciona el sector

El sector, sin embargo, vive momentos difíciles por la falta de leche en Cataluña. Según Camps no hay la suficiente para abastecer toda la demanda y eso se debe a los problemas que tienen para subsistir las explotaciones lecheras, sobre todo las de cabra. Eso hace que la competencia con otros mercados productores próximos como el francés sea muy dura.

Reconocimientos internacionales por los quesos

Algunos de los quesos de Camps han sido presentados a concursos de ámbito mundial como los 'World Cheese Awards' y han recibido varios reconocimientos.