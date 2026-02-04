Formatges Camps, 26 años y un nuevo obrador

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Formatges Camps de El Palau ha inaugurado su nuevo obrador de elaboración de quesos en el polígono industrial de la localidad, un proyecto con el que la firma celebra también 26 años de trayectoria desde que inició la actividad el 20 de marzo de 2000. El propietario, Robert Camps, subrayó el lunes que el estreno supone “el primer día” de producción en las nuevas instalaciones y un paso adelante para reforzar la calidad y la relación de proximidad con el municipio.

El nuevo obrador cuenta con unos 300 metros cuadrados, casi duplica la superficie anterior y dispone de salas más amplias para elaboración y envasado, además de un mejor aislamiento térmico. La empresa mantiene la maquinaria y el proceso artesanal (baño maría, prensa y trabajo manual) y elabora actualmente 16 variedades, con la previsión de retomar dos quesos de pasta blanda que se dejaron de hacer durante la pandemia con una sala específica. El espacio incorpora una tienda a pie de calle, con posibilidad de organizar catas y visitas con cita previa.