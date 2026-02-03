Una empresa leridana de ascensores busca ampliar su plantilla: son 3 empleados y buscan 7 u 8 más

imagen de archivo de una persona arreglando un ascensor.COMUNIDAD DE MADRID

La empresa de ascensores leridana La Seu asumirá el mantenimiento y reparación de unas 1.800 instalaciones procedentes de otra firma de elevadores de la demarcación que tiene previsto cesar su actividad este mismo mes.

Para poder asumir esta tarea, la empresa que actualmente gestiona unas 200 instalaciones en la provincia, cuenta con una plantilla directa de tres trabajadores y prevé ampliarla en los próximos meses para incorporar entre 7 y 8 empleados más.