La nueva estación de autobuses de Lleida ya tiene fecha de inauguración: sábado 28 de febrero

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmado que la nueva estación de autobuses de la ciudad abrirá las puertas el próximo 28 de febrero. El anuncio se ha hecho durante una entrevista a Aquí Lleida, en la Cadena SER con Mercè March, donde el primer edil ha advertido que, a pesar de los resultados positivos de las pruebas realizadas, hay que mantener la prudencia porque se trata de uno de los puntos más críticos del sistema de movilidad urbana.

Larrosa también ha dicho que en un futuro muy inmediato tiene que jugar un papel clave la calle Roger de Llúria, y que la idea es que Adif facilite la entrada a la estación por esta calle. "Se tendría que poder llegar en taxi por Roger de Llúria y acceder a la estación intermodal ya sea mediante un sistema de pasarelas o a través de túneles, pero considero que Roger de Llúria se tiene que convertir en la otra puerta principal del sistema intermodal. En un futuro también tendría que tener una entrada directa a la estación de ferrocarril".

Las obras de construcción de esta infraestructura arrancaron en junio de 2024, con una inversión aproximada de 38 millones de euros. El proyecto tiene como objetivo principal fomentar la intermodalidad entre los servicios de autobuses y el transporte ferroviario, situándose estratégicamente al lado de la estación de tren de Lleida. Esta ubicación permitirá mejorar la conectividad entre diferentes medios de transporte y facilitar el acceso al centro urbano desde varios puntos de la capital del Segrià.

La puesta en funcionamiento de la estación se enmarca dentro del nuevo sistema intermodal de transporte de Lleida, una apuesta que busca integrar autobuses, tren y transporte urbano para ofrecer una movilidad más eficiente y sostenible a los ciudadanos y visitantes de la ciudad.