Pequeños pueblos de Lleida quieren construir viviendas modulares en terrenos ante la falta de oferta

Unos 60 vecinos de los municipios del Consorcio del Segrià Sud se han beneficiado hasta ahora del servicio gratuito para evaluar la accesibilidad de las viviendas de mayores de 65 años y personas con discapacidad. La iniciativa es fruto de un acuerdo de colaboración entre el Consorcio, la organización sin ánimo de lucro Social House y la consultora en innovación social Silikon Group. El servicio permite detectar posibles mejoras y asesora a las familias sobre las ayudas y subvenciones existentes para llevarlas a cabo. Por otra parte, las tres entidades han arrancado un proyecto para paliar la falta de oferta residencial al territorio que prevé construir viviendas modulares en solares, un censo de pisos vacíos y trabajar en la gestión de alquiler social con grandes tenedores.

El servicio de diagnóstico gratuito se empezó a ofrecer en verano con el objetivo de mejorar la funcionalidad de las viviendas de personas mayores de 65 años o que tienen algún tipo de discapacidad. La coordinadora del área social de Social House, Montse Manuel, explica a la agencia ACN que hasta ahora ya han visitado una sesentena de viviendas y que durante 2026 prevén dar continuidad a este servicio gratuito, financiado con el apoyo del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat.

"Somos nosotros los que vamos a la vivienda y analizamos las carencias que tiene en el ámbito funcional para que la persona que vive en ella pueda tener una buena calidad de vida. Además, los asesoramos con las ayudas a la que se puede acoger y que los puedan ayudar a financiar el coste de la obra o de la adaptación. Además, hacerlo de la mano del ayuntamiento da seguridad y nos permite llegar a más gente", añade la portavoz de esta entidad sin ánimo de lucro.

Una de las principales problemáticas detectadas tiene que ver con la existencia de escaleras en las viviendas y la falta de ascensor. Manuel explica que su propósito es buscar "el encaje de cómo adaptamos las viviendas para que sean funcionales desde la calle y en el interior, donde también nos encontramos cambios de nivel que dificultan poder vivir dignamente en casa tuya". Además, la entidad constata que la ciudadanía está cada vez más concienciada de los beneficios de cambiar la bañera por un plato de ducha.

El presidente del Consorci del Segrià Sud y alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, añade que con este asesoramiento pretenden favorecer la accesibilidad de las viviendas "para que las personas mayores puedan envejecer con una cierta calidad" y destaca la buena acogida del servicio, que hasta ahora ya ha elaborado esta sesentena de informes diagnósticos, clave para que los vecinos y vecinas puedan optar a recibir ayudas públicas para mejorar casa suya.

Viviendas modulares en solares públicos o privados

Por otra parte, el Consorcio del Segrià Sur, Social House y Silikon Group han arrancado un proyecto colaborativo para mejorar el acceso a la vivienda en el territorio. El objetivo del acuerdo es dar respuesta a la dificultad a acceder a una vivienda en condiciones de habitabilidad y asequible, para evitar situaciones de exclusión residencial y promover un uso socialmente responsable del parque de vivienda existente.

A través de este acuerdo de colaboración se abre la posibilidad de instalar viviendas modulares, sostenibles y eficientes energéticamente, en terrenos municipales o particulares, ya sea con financiación directa de los ayuntamientos o mediante modelos de cesión y gestión por parte de entidades sociales. La previsión es que los primeros módulos puedan instalarse a lo largo de 2026 en algunos municipios.

Montse Manuel, de Social House, detalla que la idea de estos módulos es ofrecer "una vivienda pequeña pensada para un proyecto inicial de vida, con unos 50 metros cuadrados de superficie útil y unos 40 metros cuadrados de jardín, con la idea de hacer vida en comunidad". Así, añade, la iniciativa está pensada para jóvenes que se independizan o personas mayores que tienen dificultades funcionales en su casa.

Torrebesses termina la adecuación de dos pisos municipales

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrebesses está terminando la rehabilitación de un edificio adquirido en una entidad bancaria que dispondrá de dos viviendas, además de trasteros y un patio. Según el alcalde, Mario Urrea, los trabajos se encuentran en la recta final y, una vez acabados, la Generalitat sacará las viviendas a licitación con el fin de ponerlos al alquiler. "La idea es que sea a un precio bastante bajo para que podamos acoger gente joven y familias que puedan tener un proyecto de vida", señala.