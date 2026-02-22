Diez propietarios inscriben sus pisos en la bolsa de vivienda

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de El Pont de Suert bonificará el 50% del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a diez propietarios de pisos que han decidido inscribir sus vivendas en la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social de l’Alta Ribagorça, aprovechando así una iniciativa que el consistorio aprobó a finales del pasado año con el objetivo de fomentar que las viviendas desocupadas en el municipio pasen a formar parte de la oferta pública de alquiler.

La alcaldesa, Iolanda Ferran, valoró positivamente el resultado de la medida, “teniendo en cuenta que casi la mitad de los pisos que hay en la bolsa de vivienda comarcal son de El Pont de Suert”, y aseguró que el consistorio no se plantea retirarla. No obstante, Ferran admitió que todavía sigue habiendo unas 140 viviendas vacías o infrautilizadas en la capital de la comarca. La primera edil, además, añadió que el ayuntamiento ha aprobado todas las solicitudes presentadas.

Cabe recordar, además, que El Pont de Suert está inscrito desde 2024 en el registro estatal de municipios donde está limitado el precio del alquiler, al ser considerada zona tensionada. Esto supone que el alquiler de los contratos nuevos no puede superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años actualitzado con el IPC, y que en el caso de que el dueño sea titular de 10 pisos, el alquiler no puede ser superior al índice de referencia.

Por su parte, el presidente del consell comarcal, Albert Palacín, explicó que la bolsa ya gestiona 26 viviendas, y recordó que es un instrumento que ofrece mediación entre propietarios e inquilinos, se ocupa de la formalización y seguimiento de los contratos de alquiler, ofrece “seguridad jurídica” para los propietarios y les informa de “las ayudas disponibles para reformar los inmuebles”.

Mientras, en La Vall de Boí se celebró ayer una jornada sobre la movilización de viviendas para dar a conocer iniciativas y herramientas para favorecer el acceso a la vivienda asequible en el municipio y en la comarca.