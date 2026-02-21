Casa Tiell se despide, pero volverá

Uno de los restaurantes más conocidos de Lleida, Casa Tiell, bajará la persiana tras 71 años de actividad la próxima semana con una celebración especial para dar las gracias a “la clientela más fiel del mundo”. Su responsable, Neus Prunera, ha decidido traspasar el negocio tras toda una vida dedicada al proyecto familiar, que ha marcado a cuatro generaciones desde 1955. De hecho, Prunera empezó a trabajar allí cuando tenía 17 años y que entonces llevaban sus suegros, luego su marido, Josep Tiell, y que ha continuado guiando con la misma dedicación hasta hoy, tras una etapa personal especialmente intensa vivida el pasado año.

Prunera explica que ha llegado el momento de cerrar una etapa vital muy importante para ella y su familia. Destaca que el restaurante ha sido durante décadas mucho más que un negocio: un espacio de encuentro para el barrio y para varias generaciones de clientes que, con el tiempo, se han convertido en amigos. A pesar del cierre del Tiell, su local, ubicado en la esquina de las calles Maria Sauret y Vila Antònia del barrio del Noguerola, volverá a ofrecer comidas dentro de poco, ya que otro hostelero cogerá las riendas del negocio, pero con su propio estilo. “El negocio lo traspasaré, por lo que cerraremos el restaurante unas semanas y, a partir de allí, el local reabrirá”, explica. Para finalizar siete décadas de trayectoria, Prunera está preparando una encuentro especial para el sábado 28 para compartir un momento de agradecimiento con sus clientes. “No me han fallado nunca y quiero compartir con ellos este momento para agradecerles su fidelidad y apoyo todos estos años”, dice Prunera.

El restaurante lleva desde 2004 en el corazón del Noguerola, pero desde su apertura en 1955 hasta entonces estaba en la céntrica plaza Ramon Berenguer IV, debajo de de la Penya Barcelonista. “Mi suegro, Joan Tiell, fue su presidente durante muchos años y hasta lo nombraron presidente de honor”, recuerda Prunera. Rememorando el pasado del Tiell, señala que “el restaurante abrió un año después del nacimiento de mi marido y solo cerraban el día de Navidad, estaba abierto a todas horas”, señala. Pero el derribo del edificio en el que estaban debido a su mal estado y la reforma urbanística de la plaza Ramon Berenguer IV les obligó a trasladarse a su ubicación actual, que inauguraron en la Diada del año 2004.

Nueva etapa para el establecimiento

A pesar de que el próximo sábado el restaurante celebrará un encuentro de agradecimiento, el local iniciará una nueva etapa bajo otra dirección. Y es que el joven que tomará las riendas del negocio conservará durante unos meses el nombre del icónico negocio, pero más adelante “tendrá su propio estilo”. La reapertura todavía no está definida.