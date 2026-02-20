El Estado selecciona a 3 firmas de Lleida para renovar la A-2 en la Segarra por 12,3 millones

El ministerio de Transportes ha seleccionado a una unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras leridanas Sorigué, Arnó y Romero Polo para renovar el firme de los 8 kilómetros de la autovía A-2 entre Cervera y Ribera d'Ondara, cerca del límite de la provincia. La oferta de estas tres firmas es la mejor valorada en el concurso convocado el pasado mes de septiembre, y la mesa de adjudicación propone adjudicarle las obras en este tramo, donde las lluvias de las últimas semanas han agravado el deterioro del asfalto en el carril derecho en ambos sentidos de la marcha. Esto provocó el viernes decenas de pinchazos, cristales agrietados y colisiones.

El concurso para adjudicar las obras recibió siete ofertas. Desde el pasado mes de octubre, la mesa de contratación descartó dos de ellas al considerar que no reunían los requisitos técnicos necesarios, y otras dos al valorar que eran “anormalmente bajas” desde el punto de vista económico. Entre las tres que quedaron, la UTE de Sorigué, Romero Polo y Arnó obtuvo una valoración de 100 puntos sobre 100 con una oferta de 12,3 millones de euros, un millón menos que los 13,3 del presupuesto inicial de la licitación. Su propuesta se impuso sobre las de Becsa SA, con 70 puntos, y la de la firma leridana Romà Infraestructuras, con 63. Una vez se formalice la contratación, la empresa tendrá un plazo de dos años y medio para ejecutar los trabajos en las dos calzadas en este tramo de la autovía.

Antes del inicio de esta rehabilitación en profundidad, el ministerio prevé llevar a cabo reparaciones de urgencia por valor de tres millones en este tramo, donde el pasado fin de semana se llevó a cabo un primer parcheo. El carril derecho de ambas calzadas ha estado cerrado al tráfico desde el pasado sábado, a la espera de que el asfalto se seque para poder abrirlo de nuevo a la circulación de vehículos.