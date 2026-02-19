Los alcaldes de la Segarra claman contra el declive de la A-2 y exigen al Estado revertirlo

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

El consejo de alcaldes de la Segarra, celebrado ayer en la sede del consell comarcal, puso de manifiesto el malestar entre los primeros ediles por el deterioro de la autovía A-2. Los representantes de los 19 municipios de la comarca aprobaron una declaración en la que reclaman una actuación inmediata y definitiva en el tramo de ocho kilómetros entre Cervera y la Panadella con la inversión anunciada de 13,28 millones de euros. También instan al subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, a “asumir responsabilidades” después de los incidentes del pasado viernes, cuando numerosos coches sufrieron pinchazos por el mal estado del firme.

En el texto subrayan que la A-2 “es una vía fundamental para la movilidad cotidiana de centenares de vecinos”. También se hace hincapié en el “perjuicio económico” que supone el mal estado del asfalto para los conductores que deben reparar pinchazos, roturas de cristales y otros daños, así como el impacto “en la competitividad y el desarrollo económico de la comarca”.

Según el presidente del consell de la Segarra, Ramon Augé, “solo se han puesto parches y ha llegado un punto que ya no se puede aguantar más así”. “Los hechos de estos últimos días han sido únicamente la punta de un iceberg mucho más profundo y que pone en riesgo la seguridad de nuestros vecinos”, añadió. La presidenta del consejo de alcaldes y alcaldesa de Tarroja, Imma Secanell, añadió que “es una cuestión que no solo afecta a los municipios por donde pasa la A-2, sino que todos los pueblos dependemos de la autovía”.

El alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, fue uno de los más críticos. Lamentó que durante su mandato como presidente del consell, entre 2019 y 2023, se aprobaron mociones similares “y no ha habido ningún cambio”.

Durante la sesión también se aprobó otra declaración conjunta sobre infraestructuras centrada en las afectaciones en caminos rurales, muros de contención, puentes, redes de saneamiento y edificios municipales durante los últimos temporales. Los alcaldes pidieron líneas de subvenciones extraordinarias, así como una “respuesta coordinada” entre la Diputación, la Generalitat y el Estado. Algunos ediles expusieron situaciones vividas desde inicios de este año, como accesos a núcleos diseminados anegados o desprendimientos en fachadas. Cada municipio hizo inventario de los perjuicios que harán llegar a las distintas administraciones.

Por su parte, miembros de Impulsem Lleida e Impulsem el Penedès anunciaron ayer desde la Panadella la convocatoria de un encuentro de alcaldes y otros cargos electos para visibilizar conjuntamente lo que consideran un “excesivo centralismo” de la Generalitat tras las afectaciones en la A-2, las incidencias en Rodalies y las alertas por el temporal de viento de hace una semana. La reunión busca debatir el modelo de gestión territorial y el incumplimiento de la ley de veguerías de 2010.

El secretario general de Impulsem Lleida, Manel Solé, aseguró que la propuesta no se hace “pensando en clave partidista, sino de país” tras percibir que muchos pueblos y ciudades “nos sentimos menospreciados por nuestro gobierno”. La voluntad es trasladar las conclusiones que surjan al Govern y a los distintos grupos parlamentarios. Aunque no se concretó la fecha y el lugar del acto, la intención de Impulsem es celebrarlo en la Catalunya central.

Sigue cortado el carril derecho en ambos sentidos del tramo

Durante el día de ayer permaneció cortado el carril derecho de la A-2 entre Cervera y Ribera de Ondara en ambos sentidos. Se encuentra así desde el sábado. El subdelegado del Gobierno en Lleida, Jose Crespín, explicó el lunes que los carriles seguirían cerrados “unos días más para comprobar cómo responde el asfalto”. El Ejecutivo estatal tiene previsto realizar una actuación de urgencia en un tramo de tres kilómetros con un coste de tres millones de euros. A esta inversión deberá sumarse la de 13,26 millones para la reforma integral, anunciada para finales del próximo mes de marzo.

Más riesgo en autovías y autopistas estatales

El riesgo de accidente en autopistas y autovías en España ha subido por primera vez en 15 años, según el informe anual sobre la red viaria que elabora el RACC. Basándose en datos entre 2022 y 2024, analiza 26.470 kilómetros de vías de titularidad ministerial y concluye que el 11,8% de la red (unos 3.122 kilómetros) presenta un riesgo “elevado o muy elevado” para los conductores. En Lleida, el informe apunta a un riesgo menor en las vías rápidas (antes de que el episodio de lluvias acelerara el deterioro de la A-2 en la Segarra) y apunta al Eix Pirinenc (N-260) como la carretera estatal con mayor riesgo de siniestralidad.

Proponen peajes para pagar mantenimiento

La Cambra de Comerç de Barcelona pide establecer un sistema de pago por circular por vías rápidas para garantizar su mantenimiento. Argumenta que, sin un modelo estable de financiación, “el deterioro de la red seguirá aumentando, con impactos negativos para la competitividad, la seguridad y la movilidad”. Propone que el pago sea en función de la distancia recorrida y no una tarifa plana.