El 80% de ocupaciones en Catalunya son de pisos de grandes tenedores

Los Mossos d'Esquadra indican que del total de 7.110 denuncias en 2025 relacionadas con el fenómeno de la ocupación, un 96% son por usurpaciones (entradas en pisos vacíos) y solo un 4% son denuncias por violaciones de domicilio, según informó 3Cat. Además, del total de denuncias, un 80% son por usurpaciones en pisos que son propiedad de grandes tenedores.

En una respuesta parlamentaria de finales de año, la conselleria de Interior apuntó a que en la provincia de Lleida se contabilizaron, hasta octubre de 2025, 144 denuncias por el fenómeno de la ocupación, como ya publicó SEGRE. De estas, hubo once por violación de domicilio en primeras residencias y seis, en segundas residencias. En la capital del Segrià se denunciaron hasta octubre 61 ocupaciones de inmuebles destinados a vivienda, cifra que en 2024 se situó en las 88.

El delito de usurpación consiste en la ocupación de un inmueble sin el consentimiento del propietario. Este acto se produce generalmente en edificios deshabitados, locales, terrenos o propiedades que no son residencia habitual. Otro delito es la violación de domicilio, siendo la entrada o permanencia en un espacio sin el consentimiento del residente, tanto si es primera o segunda residencia. En estos casos, la policía puede actuar rápidamente y desalojar a las personas que hayan entrado, sin necesidad de orden judicial, porque están ocupando el domicilio. En el caso de las usurpaciones, el proceso es más complejo. Hasta octubre del año pasado, los Mossos llevaron a cabo 45 desalojos de vivienda a petición de las autoridades judiciales en las comarcas leridanas. En 2024, lo hicieron en 65.

Según informa 3Cat, en 2025 hubo un 20% menos de ocupaciones consumadas en Catalunya en comparación con 2024, según los datos de los Mossos. Además, las tentativas de ocupación se mantuvieron estables. Según la comisaria y subjefa ejecutiva de los Mossos d’Esquadra, Alícia Moriana, estas cifras se pueden deber a más sensibilidad social para alertar rápidamente si se detecta un intento de ocupación y a una rápida respuesta por parte de la policía. Moriana también apunta que los grandes tenedores también han comenzado a poner algunas medidas para evitar ocupaciones y que la ley, que prevé sanciones en caso de abandono, también añade presión.