El primer leridano del año se llama Osayd y ha nacido en el Arnau

Sus padres son vecinos de la Granja d'Escarp

Osayd ha nascut a les 07.02 hores d'aquest 1 de gener.

El primer leridano del año se llama Osayd Moussaoui El Airbaoui. Ha nacido a las 07.02 horas en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida y su familia vive en la Granja d'Escarp.

El primer bebé del año en Catalunya

El primer bebé del año de Catalunya ha sido Ander Muñoz Adan, que ha nacido en el hospital Parc Taulí, según ha informado el departamento de Salud. El niño ha venido al mundo cuando pasaban 38 minutos de la medianoche. Sus padres viven en Sabadell.

