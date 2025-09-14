Denuncian el mal estado del Tossal de la Caperutxa de La Saira

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Tossal de la Caperutxa de La Saira, en Almacelles, fue objeto de excavaciones hace un lustro para estudiar un yacimiento íbero. El lugar quedó entonces abandonado y vecinos de la zona piden ahora arreglar el entorno con el fin de hacerlo visitable. Por su parte, la alcaldesa, Vanesa Olivart, explicó que con el presupuesto ordinario del consistorio “es difícil actuar pero buscaremos las subvenciones para poner en valor este patrimonio”.