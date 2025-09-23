Primera nevada de la temporada en el Pirineo de Lleida

❄️🍂 Primera nevada de tardor a l’alta muntanya del #PNAltPirineu ! 📍 Refugi de Certascan ( @feec_cat ), valls de Cardós. 🏔️ Precaució: 👉 Camins gelats i relliscosos 👉 Fred intens 👉 Risc d’hipotèrmia sense roba adequada Gaudim la tardor amb seguretat 🌄💙 📷 Refugi Certascan pic.twitter.com/xPHVXbBZL6

El Pirineo de Lleida ha recibido este martes la primera nevada de la temporada, con una enharinada que se ha registrado principalmente en zonas de alta montaña. Uno de los lugares afectados ha sido Certascan, situado a 2.250 metros de altitud, donde el manto blanco ha empezado a cubrir el paisaje pirenaico.

El Parque Natural del Alt Pirineu ha emitido un comunicado donde pide extrema precaución a los excursionistas y visitantes de la zona. Las autoridades alertan específicamente sobre los peligros asociados con los caminos helados y resbaladizos, el frío intenso que puede provocar hipotermia en caso de no llevar el equipamiento adecuado, y recuerdan la importancia de ir bien preparados en estas condiciones meteorológicas.

Previsión meteorológica para el resto del día

Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Catalunya, durante este martes continuarán las precipitaciones en el Pirineo, especialmente por la tarde, con cota de nieve situada entre los 1.500 y los 1.800 metros de altitud. Aunque se prevén nevadas poco significativas, estas marcan el inicio de la temporada de nieve en el 2025.

Descenso de temperaturas en todo el territorio

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso generalizado, tanto las mínimas como las máximas. En las zonas del llano se esperan mínimas de entre 9 y 10 grados, mientras que en las localidades pirenaicas los termómetros oscilarán entre los 3 y 5 grados. Con respecto a las máximas, en el llano de Lleida podrán llegar a los 23 grados, mientras que en Vielha a duras penas llegarán a los 12 grados. El viento se mantendrá flojo de componente oeste o poniente durante toda la jornada.