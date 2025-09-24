Arrancan las Aulas Universitarias con una charla de Sor Lucía Caram

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las Aulas de Extensión Universitaria de Miralcamp inauguraron ayer el curso con una concurrida charla de Sor Lucía Caram. La religiosa habló sobre la solidaridad en el contexto actual, marcado por guerras, conflictos y un aumento del individualismo. Según Caram, “hay que abrir los ojos y preguntarnos qué podemos hacer para humanizar la humanidad”, invitando a los asistentes a poner en práctica pequeñas acciones en su entorno inmediato.