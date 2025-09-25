Conejos híbridos más grandes y voraces: el posible origen de la plaga que causa daños en el campo

Jornada en la Escola Agrària en el marco de la 22 Fira del Caçador. - LAIA PEDRÓS

Investigadores del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IESA-CSIC) trabajan con la hipótesis de que en la Península Ibérica existirían variedades híbridas de conejo surgidas a partir de las al menos dos subespecies detectadas. Este posible factor genético podría ayudar a entender por qué resulta tan difícil frenar la plaga que desde hace años provoca cuantiosos daños. La hipótesis fue expuesta ayer durante una jornada en Tàrrega.

El investigador Miguel Ángel Mesa López explicó que “ya empiezan a verse diferencias claras entre subespecies”. Su equipo ha realizado análisis genéticos y de microbioma, estudios de condición física y muestreos de abundancia.

El objetivo es generar una base sólida para diseñar herramientas de gestión que permitan actuar de manera diferenciada según la subespecie. "Esta diversidad puede explicar la paradoja actual: mientras en algunas zonas el conejo está en riesgo de extinción, en otras se comporta como una plaga descontrolada”, señaló Mesa López.

Entre algunas de las características de los conejos actuales del llano de Lleida, dijo que son más grandes, inmunes a las enfermedades, más trepadores, más prolíficos y más voraces.