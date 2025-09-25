Una imagen del punto de mando durante la noche.Bomberos de la Generalitat

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

Bomberos de la Generalitat, Mossos d'Esquadra y Agentes Rurales han peinado durante toda la noche, como ya hizo el martes y toda la jornada de ayer, los bosques de Bóixols, en Abella de la Conca, para encontrar al buscador de setas de 83 años que desapareció el martes por la tarde. Iba con su hermano, que lo perdió de vista. Se está haciendo una búsqueda “palmo a palmo”.

Los Bomberos de la de la Generalitat, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, los Agentes Rurales y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), siguieron buscando durante toda la jornada de este miércoles al hombre de 83 años que desaparecieron el martes por la tarde cuando buscaba setas con su hermano de 85 a Abella de la Conca, en el Pallars Jussà. Ambos son vecinos de Figuerola d'Orcau y la desaparición se produjo en un bosque del coll de Bóixols. Los efectivos localizaron su bastón, que sirvió para delimitar la zona.

Los servicios de emergencias fueron alertados a las 20.06 horas del martes y se inició un dispositivo intensivo que se alargó durante toda la madrugada en la zona –con temperaturas de unos cinco grados– y siguió durando toda la jornada de ayer.

Los Bomberos activaron una veintena de dotaciones, entre las cuales un helicóptero, el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), el Grupo Canino de Búsqueda (GRCR) y el equipo de drones. Además, el hecho de tratarse de un bosque con mucha vegetación obligó a hacer una inspección muy minuciosa sobre el terreno.

Los Bomberos informaron ayer a las 21.45 horas que cuarenta efectivos seguirían buscando al desaparecido durante la noche, así como que ya se han peinado 400 hectáreas.

Amplio dispositivo en el Jussà para encontrar al buscador de setas de 83 años perdido el martesAMADO FUROR

“Palmo a palmo”

Paco Olmedo, subjefe territorial del Bomberos, explicó que trabajan con la hipótesis que el buscador de setas se habría desorientado y no habría podido volver al punto donde estaba su hermano.

En este sentido, dijo que el desaparecido podría estar en un lugar de difícil acceso o “cansado a tierra” y que la abundante vegetación obligaba a hacer una búsqueda “palmo a palmo”. Añadió que sobre el terreno trabajaban una treintena de efectivos, distribuidos en equipos de tres o cuatro miembros, que hicieron búsqueda por sectores con soporte informático para hacer el seguimiento.

Porsu parte, la Unidad Canina cuenta con perros de rastreo y, en cuanto a la dotación aérea, hizo varias pasadas por la zona.

En el amanecer se retiraron algunos de los efectivos, aunque se mantuvo gran parte del dispositivo, que volverá a incrementarse esta mañana.

La buena temporada de setas en el Pirineo leridano también supone una mayor presencia de boletaries, cosa que provoca que más personas se pierdan. El martes hubo dos casos al Alt Urgell, en Montferrer i Castellbò y en Coll de Nargó. Entre en septiembre y en noviembre del año pasado hubo 25 búsquedas de este tipo en Lleida.

Los bomberos encuentran al desaparecido en Gombrèn

Los Bomberos han encontrado vivo y en buen estado al buscador de setas de 77 años desaparecido a Gombrès (Ripollès). Lo han anunciado a través de un comunicado a la red X.

El dispositivo de búsqueda estaba formado también por más de 100 efectivos y contaba con bomberos de la región de emergencias de Gerona y el equipo de drones, entre otros.

De hecho, horas antes de encontrarlo, el jefe de intervención de Bomberos en Gombrèn, Miquel València, creía que el hombre estaba vivo y que se encontraba cerca de la población. "Es un 'boletaire' experto", dijo.

Aconsejan tomar medidas de precaución para evitar perderse

Los Bomberos explican que se tienen que tomar algunas precauciones, como comprobar la previsión meteorológica, informarse de la zona si se desconoce y llevar ropa adecuada, comida y agua.

En este sentido, la ropa de colores vivos facilita la localización en caso de pérdida. También llevar móvil o GPS.

En caso de desorientarse, piden llamar al 112. Es muy importante no ir solo y mantener siempre el contacto visual o verbal con los compañeros. Tomar puntos de referencia como caminos y el sitio donde se ha aparcado. Adaptar la actividad a la condición física y edad. Y cuándo el día es más corto, planificar el retorno para volver antes de que se haga oscuro.