Hallan sin vida al ‘boletaire’ de 83 años perdido el martes en el Pallars Jussà

Los Bomberos de la Generalitat localizaron ayer por la mañana el cuerpo sin vida del boletaire de 83 años desaparecido el martes en Bóixols, en Abella de la Conca, en la comarca del Pallars Jussà. Fue localizado a las 9.30 horas por una de las dotaciones que trabajaban en la búsqueda, a unos 1.500 metros del lugar donde fue visto por última vez. Los efectivos hallaron primero algunas prendas de ropa y poco después, a la víctima, que estaba en el fondo de un barranco y en una zona con un talud de 1,5 metros, que le creen que le impidió continuar. La búsqueda se inició la noche del martes cuando el hombre, vecino de Figuerola d’Orcau, que había salido a buscar setas junto con su hermano, de 85 años, se perdió en la zona del Coll de Bóixols. Desde entonces y hasta la localización del cuerpo estuvo activado un amplio dispositivo de los Bomberos, coordinado desde el centro de mando ubicado en la zona, e integrado por dotaciones terrestres, efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), de Montaña y del Grupo Canino, así como la unidad de drones, entre otros. En el operativo también participaron los Mossos d’Esquadra, con efectivos de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Montaña, quienes hicieron el levantamiento del cadáver por delegación del juez. Por su parte, el SEM activó una unidad y un equipo de psicólogos. La búsqueda se centró en un bosque de vegetación muy densa y los efectivos trabajaron “palmo a palmo”, con temperaturas nocturnas bajas.

En un comunicado, el ayuntamiento de Isona i Conca Dellà, de forma conjunta con el de Abella de la Conca, informaron de la “triste noticia” del hallazgo del cuerpo sin vida del boletaire. Ambos consistorios mostraron su más sincero pésame a familiares, amigos y vecinos. Asimismo, agredecieron a todos los equipos de emergencias y a los vecinos que, de forma voluntaria, participaron en la búsqueda.

Solo en este mes de septiembre, los Bomberos han hecho una quincena de servicios por boletaires perdidos, una decena de ellos en las comarcas leridanas. En este sentido, vuelven a hacer un llamamiento a la prudencia en la práctica de actividades deportivas y de ocio en el medio natural, especialmente dirigido a aquellas personas que tengan previsto ir a buscar setas durante este fin de semana. Así, recordaron los consejos de seguridad para boletaires, entre ellos consultar la previsión meteorológica e informarse de la zona antes de salir, llevar ropa y calzado adecuados, así como comida, agua y ropa de abrigo. También aseguran que los colores vivos, en el caso de aquellos que buscan setas, facilitará la localización en caso de pérdida. Los Bomberos señalan que es importante llevar el teléfono móvil con la batería cargada y mapas o una aplicación que se sepa utilizar bien, así como no ir solos y mantener el contacto visual o verbal con los acompañantes. También se deben tomar puntos de referencia para orientarse así como adaptar la actividad a la condición física y edad de cada persona.