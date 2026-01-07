Okupas en el recinto de la antigua discoteca de Gardeny de Lleida

Los restos de la antigua discoteca de Gardeny, cerrada desde 2018 y en avanzado estado de degradación, no solo no han sido aún demolidos por la Paeria, como anunció el pasado marzo, sino que se han convertido en el 'hogar' de okupas. Ayer por la mañana se podía observar ropa tendida en una zona donde todavía queda alguna edificación de pie, a la izquierda de la entrada principal. Asimismo, otro edificio en estado ruinoso ubicado al fondo del recinto, cerca de las piscinas, también muestra signos de estar habitado, con una tela tapando parte de la apertura de un muro.

La puerta antivandálica instalada en la entrada está abierta y también se puede acceder por la parte del muro perimetral que había sido tapiada para impedir el acceso, ya que los ladrillos han sido derribados.

El ayuntamiento afirmó en marzo del año pasado que iniciaba el proceso para derribar este espacio, después de reiteradas quejas vecinales por su estado de abandono y tras haber sufrido varios incendios. En verano indicó que entre septiembre y principios de octubre estaría listo el proyecto, pero por el momento no se ha efectuado ningún trabajo de demolición. La idea del consistorio es dejar la zona limpia y analizar después las posibilidades de ampliación del parque científico.

El recinto está prácticamente arrasado, con malas hierbas crecidas y cristales y todo tipo de materiales rotos y esparcidos por el suelo. Además, en varios puntos se acumulan ventanas y puertas que parecen haber sido transportadas desde otro lugar.

La discoteca de Gardeny abrió inicialmente en el año 2002 con el nombre de Gurugú, más adelante se denominó Larida y en su última etapa, The Hill, hasta que en 2018 cerró tras acumular una importante deuda con la Paeria por no pagar el canon.

Okupes al recinte de l’antiga discoteca de Gardeny

