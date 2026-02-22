Muere una vecina de Mollerussa en una colisión en Artesa de Segre

Vista de la C-26 donde se produjo el accidente la noche del viernes en Artesa de Segre. - GOOGLE MAPS

Una vecina de Mollerussa de 36 años falleció la noche del viernes en una colisión frontal entre dos vehículos en Artesa de Segre. Según informó ayer el Servei Català de Trànsit, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 22.53 horas, de que se había producido un siniestro en el punto kilométrico 51 de la carretera C-26 en Artesa de Segre, en la Noguera. Por causas que se desconocen y que se están investigando, hubo una colisión frontal entre un turismo y un todoterreno. A causa del accidente, murió la conductora y única ocupante del turismo. Se trata de una mujer de 36 años, A.N.B., vecina de Mollerussa. Entretanto, los cinco ocupantes del todoterreno fueron trasladados en estado leve al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Hasta el lugar de los hechos, se activaron seis patrullas de los Mossos, cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Los Bomberos tuvieron que excarcelar el cuerpo de la víctima, ya que quedó atrapada en el interior de su vehículo.

Se trata del segundo accidente mortal de este año en las carreteras leridanas. El primero también tuvo lugar en Artesa de Segre pero en la carretera C-14. Un vecino de Viladecans perdió la vida el pasado 1 de febrero tras un choque frontal de dos vehículos. Además, dos personas resultaron heridas graves y dos menores menos graves, que fueron trasladados al hospital. El pasado fin de semana, un efectivo de los Pompièrs d’Aran, de 60 años, falleció en un accidente en la N-230, a la altura de Salenques, en Montanuy, Huesca. Su hija, menor de edad, fue evacuada grave al hospital de Vielha.

Mueren tres motoristas en Gavà, Calonge de Segarra y Barcelona

Entre la noche del viernes y ayer se registraron cuatro víctimas mortales en sendos accidentes en Catalunya. Un motorista menor de edad y vecino de Viladecans murió en un siniestro en la carretera BV-2041 en Gavà (Baix Llobregat), la noche del viernes. Ayer al mediodía, falleció otro motorista, vecino de Calafell de 57 años, tras una caída en la B-300 en Calonge de Segarra (Anoia). Asimismo, un motorista de 25 años murió en un accidente en la calle Nicaragua de Barcelona.