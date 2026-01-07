Los alumnos de Ilerna online deberán hacer un examen final en Catalunya: “nos perjudicará muchísimo”

La Generalitat impulsa un decreto de organización de las enseñanzas profesionalizadoras en la modalidad virtual que prevé que los alumnos tengan que efectuar las pruebas finales de manera presencial en Catalunya. Esta situación supondría un grave perjuicio para la empresa leridana Ilerna online, que oferta una treintena de ciclos de Formación Profesional (FP) de manera telemática y cuenta con unos 22.500 estudiantes de fuera de Catalunya, que representan el 75% del total de inscritos (unos 30.000), según confirmó ayer el CEO de la empresa, Jordi Giné. Afirmó que han presentado alegaciones a esta normativa y espera que sean aceptadas, porque si prospera la obligación de examinarse en Catalunya “nos perjudicaría muchísimo”, subrayó.

En concreto, el artículo 4 del anexo del decreto determina que “tanto los espacios propios de los centros privados autorizados en Catalunya como los espacios de otros centros educativos para hacer las pruebas finales presenciales, han de estar radicados en Catalunya”. El objeto general de esta normativa es posibilitar la ampliación de la oferta formativa en la modalidad a distancia de las enseñanzas profesionalizadoras y Educación confirmó que contempla que las pruebas finales de los ciclos sean en Catalunya.

Giné explicó que, desde hace años, programan los exámenes finales en las capitales de provincia en las que ya tienen centros presenciales y en el caso de no disponer de instalaciones propias, alquilan espacios. Si la normativa sale adelante sin cambios, los alumnos deberían desplazarse a Catalunya para examinarse. En la actualidad, además del centro en la calle La Palma de Lleida, Ilerna dispone de centros en Barcelona, Tarragona, Madrid, Sevilla, Valladolid, Córdoba y Jerez.

Por otra parte, apuntó que confían en poder trasladar a finales de febrero sus oficinas centrales al nuevo edificio de la calle Térmens, en el polígono Activa Park. Es el inmueble construido con madera más grande de Lleida y uno de los mayores de Catalunya, con una superficie de 6.000 m2 y una inversión superior a los 5 millones. Las actuales oficinas, ubicadas en Gardeny desde 2017, cuentan con 190 empleados y se han quedado pequeñas. Las nuevas instalaciones pueden acoger hasta unos 330 trabajadores. Las dos primeras plantas serán las oficinas y en la superior está previsto una zona de restaurante, ocio y descanso para los empleados.

Obras después de Semana Santa para su centro de FP en Gardeny

La Paeria ha adjudicado a Ilerna la concesión del antiguo cuartel de Infantería de Gardeny, el edificio H4, que sacó a concurso por 2.960.074 euros para destinarlo a usos educativos. Fue la única oferta que se presentó, y la intención de la adjudicataria es convertirlo en un centro de FP de oficios con falta de mano de obra, como automoción, electricidad, soldadura, instalaciones térmicas y riesgos laborales. También formará a personal de un grupo de restaurantes y ofertará un ciclo de emergencias y protección civil. El CEO de Ilerna, Jordi Giné, indicó que están a punto de firmar el contrato y espera que las obras de adecuación de las instalaciones, en la que actualmente está ubicada Troballes, puedan comenzar después de Semana Santa. Esto supone un pequeño retraso respecto a las previsiones iniciales, de manera que el próximo curso “no estará al 100%, pero una parte sí” entrará en funcionamiento