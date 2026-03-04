La renta de los vecinos de Lleida: la del barrio de Ciutat Jardí, cuatro veces mayor que en la Mariola y el Barri Antic

Ciutat Jardí registra la renta más elevada de todos los barrios de Lleida, con unos hogares que ingresan más de 7.100 euros mensuales de media, según los datos recogidos en el informe social 2025 de la Generalitat. Esta cifra consolida esta zona residencial del noroeste de la ciudad como el entorno con la capacidad económica más alta, doblando prácticamente los ingresos medios de la capital leridana (de 3.237 euros mensuales) y multiplicando por 4 los de los vecinos de la Mariola y el Barri Antic. En la parte alta del ranking también se encuentran Vila Montcada, Joc de la Bola o la zona de Instituts-Sant Ignasi próxima a la avenida Joana Raspall.

El barrio de Ciutat Jardí, caracterizado por viviendas unifamiliares y una densidad de población más reducida, presenta un perfil socioeconómico alto que se refleja tanto en los ingresos como en el coste de la vida, que supera los 4.955 euros mensuales de media en cada hogar, según el informe de la Generalitat. A pesar de este gasto elevado, las familias de la zona mantienen un margen económico amplio entre ingresos y gastos. Por término medio, en este barrio hay un gasto medio por hogar de 563 euros mensuales en alimentación, 246 en artículos de vestido y calzado, 1.531 en gastos del hogar y suministro, 615 en transporte, 190 en mobiliario y decoración, 554 en restauración, 205 en seguros y 173 euros en cuidado personal.

El informe refleja un mapa urbano con fuertes contrastes económicos en la capital del Segrià. En el otro extremo se encuentran los barrios de la Mariola y el Centro Histórico, con rentas familiares netas de 1.657 euros y 1.990 euros mensuales, respectivamente. Son las más bajas de la ciudad en una lista que también incluye el extremo norte del Secà o la parte vieja de Balàfia (ver tabla).

En cuanto al coste de la vida, las familias de la Mariola gastan de media 417 euros mensuales en alimentación, 107 euros en artículos de ropa y calzado, 956 en gastos del hogar, 197 en transporte, 82 en mobiliario y decoración, 177 en restauración, 105 en seguros y 78 euros en cuidado personal. Una situación muy similar ocurre en el Centro Histórico.

En el conjunto de la demarcación, la renta media mensual por hogar es de 3.142 euros, ligeramente por debajo de la cifra registrada en la capital. Este dato refuerza el papel de Lleida ciudad como uno de los principales motores económicos del territorio. A nivel comarcal, el Alt Urgell y Les Garrigues presentan las rentas más bajas, con 2.588 y 2.688 euros mensuales respectivamente. Por contra, la Val d’Aran registra la más alta, de 3.301 euros al mes, seguida de la Segarra, con 3.175 euros por hogar.

Aunque a priori no parece que existan grandes diferencias de renta entre comarcas, hay municipios cuyos vecinos tienen más del doble que en otros. Es el caso, por ejemplo, de Ossó de Sió (Urgell), que con una renta media de 5.115 euros mensuales —la más alta de la demarcación— dobla sobradamente la de los vecinos de Granyena de Les Garrigues. En este municipio, la renta media es de 2.219 euros, la más baja de Lleida. En la parte alta destacan otros municipios como Salardú (4.107 euros) o Alpicat (4.513 euros), mientras que en el otro extremo se encuentran Juncosa 2.426 euros) o Massalcoreig (2.589 euros).