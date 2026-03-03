Tres hermanos proyectan un centro residencial en un antiguo balneario en desuso en la Cerdanya: "queremos recuperar el valor del emplazamiento, único en el Pirineo”

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El antiguo hotel balneario de Sanillés, en el municipio de Lles de Cerdanya y en desuso desde hace más de 60 años, quedará transformado en un espacio vinculado al cuidado, el reposo, la terapia y la formación, con usos residenciales, que pretende impulsar “el envejecimiento activo en un modelo de vida comunitaria y saludable autosostenible”. Es el proyecto que impulsan los propietarios del espacio, Karina, Frank y Pablo Lamprill, tres hermanos de origen inglés y argentino que han heredado el espacio, que sus padres compraron en el año 1994.

Frank, uno de los impulsores, destacaba las propiedades de las aguas termales del espacio, con una gran diversidad de minerales que hizo que el balneario se convirtiera, en sus inicios, en uno de los principales rincones de veraneo del Pirineo catalán. Si bien el espacio lleva décadas en desuso, el equipamiento sí mantiene abierto los jardines y el espacio de la piscina, de agua sulfurosa, para que los vecinos puedan hacer uso de ellos.

Karina i Frank, al costat de la foto dels seus pares, que van comprar el balneari l’any 1994. - C. SANS

“Queremos recuperar las instalaciones con usos que rescaten el espíritu de balneario del antiguo edificio así como el valor del emplazamiento, único en el Pirineo”, aseguraba Karina, una de los tres propietarios. Bautizado como “campus residencial, hotelero y centro de conferencias vinculado a la salud y al modelo de vida sostenible del Pirineo”, el proyecto contempla destinar el edificio principal, levantado el año 1876, a un modelo de covivienda en cesión de uso, con microinversores, destinado al colectivo de “personas senior que persiguen un envejecimiento activo y con vocación de espacio de vida definitivo y que, en este sentido, pueda incorporar los servicios necesarios para los cuidados”. La capacidad máxima sería de 28 unidades de covivienda. “Sanillés es un espacio para desconectar de la velocidad de la vida que vivimos todos”, añadió Frank.

Tres fases

Las edificaciones actuales presentan un importante estado de deterioro. Frank advierte que hará falta una inversión importante para hacer frente a toda la rehabilitación. Una primera fase contempla adecuar el edificio principal del balneario, con una inversión calculada en 3,2 millones de euros. Posteriormente se adecuaría el edificio de servicios situado más próximo, al que se le darán usos complementarios a los usos globales del recinto, relacionados con las aguas termales, un espacio de restauración, y un lugar de formaciones. Una última fase del proyecto contempla también construir nuevas edificaciones, integradas en el entorno, que puedan destinarse a usos hoteleros y de spa.

Fuentes termales

Cuando se levantó el edificio, en el año 1876, la finca disponía de cinco fuentes termales de donde emanaba agua con diferentes tipos de componentes minerales. En el año 1946 la familia Pascual adquirió el edificio para reformarlo y ampliarlo y lo convirtió en un hotel, hasta el año 1993, cuando el edificio pasó a manos del Institut Terapèutic Internacional de Catalunya, aunque la necesidad de una intervención integral hizo que no volviera a tener actividad. Al año siguiente lo comprarían los Lamprill. El equipamiento está situado a pie de la carretera LV-4036, que une los núcleos de Martinet y Travesseres. La alcaldesa, Esther Castilla, valoró el proyecto “como una iniciativa moderna, enriquecedora y con visión de futuro”.