Atropellan a una madre y su hija de cinco años en Lleida

Una mujer de 42 años y su hija de 5 resultaron heridas este lunes por la mañana al ser atropelladas por un turismo en Lleida. Ambas sufrieron heridas de diferente consideración y fueron evacuadas en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. El accidente tuvo lugar a las 8.55 horas, ambas fueron arrolladas por un turismo mientras cruzaban un paso de peatones sin semáforo en la calle Joc de la Bola de la capital del Segrià. Hasta el lugar acudieron patrullas de la Guardia Urbana y tres unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Tras ser atendidas in situ, ambas fueron evacuadas al hospital Arnau de Vilanova. Por su parte, la Guardia Urbana, que desplazó varias patrullas, se hizo cargo del atestado del siniestro y de regular el tráfico. Por otra parte, ayer por la mañana una camioneta chocó contra un jabalí en la carretera C-14 a su paso por Verdú. El siniestro se registró a las 8.30 horas y no hubo heridos.

Posteriormente, a las 12.29 horas, un vehículo se salió de la vía en la A-2 a su paso por Granyanella. Uno de los ocupantes resultó herido de carácter leve y fue atendido por el SEM, según informaron los Bomberos, que activaron tres dotaciones. Por último, un motorista sufrió una caída a las 14.38 horas en la carretera N-260 en La Seu d’Urgell.